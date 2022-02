Nel capoluogo ambedue le giunte che governano Comune e Regione non c’erano più ed erano attese per la fine di questa settimana.

Ma, per una che seppure a fatica è arrivata e con pezzi mancanti, di un’altra, per quanto assertivamente annunciata entro questo week end, non se ne vede ancora l’ombra.

Insomma, sembra proprio che la quadra delle poltrone tardi ad arrivare con riferimento al partito della Meloni.

Infatti, con uno strappo che sembra non essere stato gradito da chi lo ha subito, il Sindaco di Potenza Guarente ha (http://www.comune.potenza.it/p=48741&fbclid=IwAR2ISlxtNCGvTJNTiE400mI3QBKIcBBwQd4gNQ_WPBcZ5aNodAjosvCECPw) nominato il nuovo esecutivo, lasciando libere le due caselle che dovrebbero essere assegnate ai Fratelli d’Italia (che ne avevano tre ed ora devono decidere chi deve rimanere fuori e non lo hanno ancora fatto) …..o chissà a chi altri nel caso la matassa non si sciolga…e si aggrovigli.

Nel mentre per domani è convocata una delicatissima seduta del Consiglio comunale in cui si parlerà del piano di riequilibrio finanziario che dovrebbe evitare un nuovo dissesto (a fronte di 84 mila euro che derivano da una sentenza della Corte Costituzionale da ripianare nei prossimi anni) che potrebbe riservare sorprese o magari risolvere la questione. Che faranno i consiglieri di Fratelli d’Italia?

Il tutto fa pensare che la vicenda del Comune viaggi in parallelo con la irrisolta vicenda della nuova giunta regionale la cui nuova composizione sarebbe dovuta essere annunciata entro la settimana che si chiude oggi.

In una nota dello scorso 17 febbraio infatti era scritto: “La prossima settimana sarà convocata una conferenza stampa del Presidente della Regione per la presentazione della nuova Giunta.” (https://giornalemio.it/politica/la-prossima-settimana-verra-presentata-la-nuova-giunta-regionale-di-basilicata/)

Purtroppo, come si sa non sono cose nostre, ma roba da “Capitale” mica da “Capoluogo“….infatti si sta decidendo tutto a Roma, forse in queste ore, forse no….chissà!

Ma i lucani e i loro problemi possono attendere….tanto la pazienza non manca.