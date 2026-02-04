Potenza, si dimette assessore Falotico. Centro destra preoccupato

Non è passata inosservata la decisione dell’assessore al bilancio al Comune di Potenza, Roberto Falotico, che ha rassegnato le dimissioni alla vigilia della scadenza per presentare in giunta il bilancio di previsione. Per le opposizioni di centrodestra la ”tempistica è un fatto politicamente grave” e che è un segnale della precarietà della tenuta della maggioranza guidata dal sindaco Vincenzo Telesca e di frizioni che chiamerebbero in causa gli ex parlamentari di riferimento Vito De Filippo e Salvatore Margiotta. Crisi alle viste? Chissà. La notte potrebbe portare consiglio…



IL COMUNICATO DEI CONSIGLIERI DI CENTRODESTRA

È con estrema preoccupazione che accogliamo la notizia delle dimissioni dell’assessore Roberto Falotico, titolare delle deleghe a Bilancio e Patrimonio, a soli tre giorni dalla scadenza per il deposito del Bilancio previsionale in Giunta.

La tempistica, di per sé, è un fatto politicamente grave. E lo è ancora di più se si considera il profilo di esperienza dell’assessore dimissionario: non parliamo di una figura improvvisata, ma di un amministratore che conosce il peso delle scadenze, la delicatezza degli equilibri contabili e le responsabilità che ricadono su chi governa i conti della città. Proprio per questo, questa uscita non può lasciarci tranquilli.

Quanto sta accadendo appare come l’ennesimo segnale di una maggioranza in affanno. La Giunta del Comune di Potenza si sta sgretolando sotto il peso di tensioni interne e competizioni di leadership, con “due galli nello stesso pollaio” e inevitabili frizioni nei rispettivi riferimenti politici, che chiamano in causa anche figure come Vito De Filippo e l’ex senatore Salvatore Margiotta. In questo clima, mentre si inseguono retroscena e posizionamenti, Potenza rischia di pagare il prezzo più alto.



La città non può subire un tale disinteresse per i temi concreti – bilancio, servizi, manutenzioni, programmazione e atti amministrativi – per inseguire le velleità di questa amministrazione. Il Bilancio previsionale è l’atto più importante dell’anno: senza chiarezza e senza una guida solida, si aprono scenari di incertezza che ricadono direttamente su cittadini, imprese e sulla stessa macchina comunale.

Chiediamo dunque al sindaco Vincenzo Telesca un chiarimento pubblico immediato, spiegando le ragioni delle dimissioni, lo stato dell’iter del Bilancio e come intenda garantire continuità e trasparenza nelle prossime ore, anche con un passaggio in Consiglio comunale.

Potenza merita serietà, trasparenza e governo dei problemi reali. Non può essere ostaggio di lotte intestine.