Potenza…dei costi e dei numeri. Chiarezza e fronte ”Comune” per la città

La presa di posizione del sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca,https://giornalemio.it/politica/regione-approva-contributo-straordinario-per-potenza-ma-sindaco-deluso-servizi-a-rischio/, nei confronti della Regione che in sede di approvazione del bilancio non aveva tenuto nella debita considerazione il ruolo del capoluogo di regione come ”erogatrice di servizi” (termine della prima Repubblica) ha di fatto smosso le acque del confronto tra maggioranza e opposizione affinché quel ‘tema-esigenza” venga tenuto nella debita considerazione. A sollevare la questione la consigliera Angela Blasi che invita il sindaco a lavorare insieme su quel tema. E cita opportunità( l’estinzione del buono ordinario comunale da 5,8 milioni di euro) e i costi sui servizi essenziali. Un invito ad andare a fondo sui numeri per sapere quanto costano effettivamente i servizi, a quanto ammonta la copertura finanziaria, se si sono fronti di evasione contributiva ( un classico anche per altri Comuni) e come far fronte al deficit ricorrente. Bussare alla Regione? Certo. Ma in che percentuale è possibile farlo? E qui il nodo di garantire servizi minimi per non dover ricorrere a tagli, qua e là, da economia di rientro graduale di una gestione oculata. Mica facile…Ma si parte da qui.



Blasi richiama Telesca sui costi dei servizi: condividiamo, ora si rimetta mano al bilancio del Comune di Potenza

Le dichiarazioni della consigliera Angela Blasi offrono finalmente, anche da parte di alcuni esponenti della maggioranza, un elemento di verità nel dibattito sul rapporto tra Comune di Potenza e Regione Basilicata.

Blasi richiama infatti il sindaco Telesca alla necessità di considerare con attenzione gli oneri strutturali che gravano sul Comune capoluogo e i costi dei servizi che Potenza sostiene anche a beneficio di cittadini, uffici, enti e strutture che servono l’intera comunità regionale. È un passaggio politico rilevante, perché conferma un dato che abbiamo sempre sostenuto: il tema esiste, ma va affrontato con serietà, non con forzature contabili o polemiche strumentali.

Condividiamo, dunque, la posizione espressa dalla consigliera Blasi quando invita a superare letture parziali, contrapposizioni sterili e impostazioni campanilistiche. Proprio per questo, però, il primo atto di responsabilità deve arrivare dall’Amministrazione comunale di Potenza.

Il sindaco Telesca e la sua maggioranza rimettano mano al bilancio previsionale, predisposto con una impostazione che appare finalizzata a rappresentare un presunto ammanco di circa 5 milioni di euro, anche attraverso previsioni di spesa sovradimensionate o non riconducibili in modo diretto al rapporto tra capoluogo e Regione.



Basti ricordare che dal

1 gennaio 2026 il Comune di Potenza beneficerà dell’estinzione del BOC per € 5.800.000, importo relativo all’ultima rata del 2025 e, tra le altre, la previsione di circa 1 milione di euro per l’emergenza neve, oppure il taglio di circa 242 mila euro sugli interessi passivi.

Su quest’ultima voce occorre essere chiari: gli interessi passivi derivano da scelte finanziarie, mutui, indebitamento e gestione pregressa dell’Ente che una volta estinti viene meno anche la spesa sopra evidenziata.

Allo stesso modo, appaiono discutibili altre riduzioni di spesa che incidono su servizi essenziali o su capitoli molto delicati, come il trasporto pubblico urbano, i servizi scolastici integrati per la disabilità, il trasporto scolastico, la bonifica delle discariche sparse, l’energia elettrica, il gas e gli oneri della gestione. Una rappresentazione di questo tipo rischia di confondere i piani: da un lato il legittimo tema dei maggiori costi sostenuti da Potenza in quanto capoluogo; dall’altro la necessità di costruire un bilancio attendibile, prudente e coerente con le reali priorità amministrative.



Cifre di questo tipo appaiono difficilmente sostenibili nella loro impostazione complessiva e rischiano di trasformare il bilancio in uno strumento di pressione politica, invece che in un documento serio di programmazione amministrativa.

Se davvero si vuole discutere del ruolo di Potenza come città capoluogo, dei servizi che eroga e dei costi che sostiene per funzioni che hanno ricadute su scala regionale, allora bisogna partire da numeri chiari, priorità definite e un bilancio credibile.

La consigliera Blasi, oggi, richiama correttamente l’attenzione su questo punto: non si può lamentare l’aggravio dei costi sui servizi senza prima pretendere che il Comune presenti documenti contabili ordinati, realistici e leali nei confronti dei cittadini e delle istituzioni regionali.

L’auspicio è che l’Amministrazione comunale possa procedere a una più attenta rivalutazione del bilancio previsionale, ricondotta a criteri di prudenza, attendibilità e coerenza con le reali priorità della città. Solo attraverso un quadro contabile chiaro, ordinato e pienamente verificabile sarà possibile avviare con la Regione Basilicata un’interlocuzione istituzionale leale e costruttiva, fondata su dati oggettivi e su una visione condivisa del ruolo che Potenza, in quanto capoluogo, svolge a servizio dell’intera comunità regionale.

La comunità regionale si costruisce con responsabilità e lealtà istituzionale, non con bilanci gonfiati o polemiche costruite a tavolino