Potenza: al ballottaggio uniti con Telesca, ma senza apparentamento

Il candidato di centro destra Francesco Fanelli, al primo turno non è riuscito a spuntarla. Il centro sinistra che ha corso diviso in tre spezzoni ha potuto constatare che se fosse andato unito avrebbe potuto oggi essere già alla guida della città. Ma così non è stato e per questo ci vorrà il secondo round del ballottaggio (23 e 24 giugno) in cui deve sperare di riuscire a convogliare in un unico alveo tutto il consenso raccolto dai tre rivoli. Cosa per nulla scontata. Specie se si continua a dimostrare una sostanziale incapacità a superare l’iniziale separatezza nella formula prevista dalla legge, ovvero “l’apparentamento“, rendendo visibile sulla scheda questo intento unitario. Infatti, nonostante solo qualche giorno fa Smaldone in una nota avesse riferito di incontro in cui “Telesca ci ha ribadito la volontà di ricomporre il campo progressista. È anche la nostra priorità.” ma che “La nostra risposta però è che non ci può essere alcuna ricomposizione se non con un apparentamento palese sulla scheda elettorale.“, alla fine l’apparentamento formale in vista del ballottaggio tra Vincenzo Telesca e le forze politiche che al primo turno hanno sostenuto le candidature di Pierluigi Smaldone e Francesco Giuzio, non c’è stato. E’ evidente che deve essere prevalsa la scarsa predisposizione delle liste che sostengono Telesca a cedere posti in consiglio ai nuovi arrivati in caso di vittoria. Ma nonostante il niet, sembra che Smaldone e Giuzio abbiano abbozzato e deciso di appoggiare comunque Telesca. Lo si evince dal documento programmatico che segue in cui si legge che: “Le forze politiche alternative all’amministrazione uscente a trazione Lega, si sono riunite al fine di concertare un’alleanza in vista del ballottaggio del prossimo 23 e 24 giugno 2024. In rappresentanza dei tre schieramenti sono presenti i tre candidati a sindaco Vincenzo Telesca, Pierluigi Smaldone e Francesco Giuzio. Pierluigi Smaldone, in rappresentanza delle liste civiche “Potenza Ritorna”,”Città Nuova” e del “Movimento Cinque stelle”, e Francesco Giuzio, in rappresentanza de “La Basilicata Possibile”, hanno proposto un apparentamento formale, come da mandato ricevuto dalle liste e partiti rispettivamente a loro sostegno. Dopo un’attenta analisi del voto e delle prospettive politiche in campo, il candidato sindaco Vincenzo Telesca ha proposto invece la condivisione di un accordo programmatico finalizzato a condividere un progetto che, non guardi solo alla liberazione di Potenza dalla Destra, ma che trovi, finalmente, la via per l’aggregazione di un campo riformista e progressista in Basilicata. Valutato positivamente l’esito della consultazione anche con la propria base elettorale, Pierluigi Smaldone e Francesco Giuzio, rispettivamente in rappresentanza delle proprie liste, hanno deciso di accogliere la proposta condividendone i principi ispiratori. Mentre la destra è ripiegata sulla divisione delle poltrone e sull’individuazione delle postazioni per i singoli, il faro di questo nascente gruppo è uno e uno soltanto: il bene comune! Lo spirito che accomuna i tre candidati sindaco, infatti, parte dalla condivisione di una visione, di una programmazione e di una progettualità necessaria per il Capoluogo. Tra i punti qualificanti del programma condiviso: Stop al consumo di suolo incentivando la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili in abbandono. Creazione di spazi di incontro e partecipazione per i cittadini.

Connessione tra Università e tessuto sociale cittadino.

Richiesta al Governo per la nomina di un Commissario straordinario per Bucaletto.

Azione incisiva verso Regione e il Governo per la realizzazione della bretella di connessione per Polla alla linea ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Attivazione della Fondazione Teatro Stabile entro novembre 2024 (in modo da poterla candidare al finanziamento nazionale a Gennaio 2025).

Piano straordinario per le contrade e le periferie con la creazione di un assessorato dedicato alle contrade.

Rinnovata attenzione al centro storico, nelle sue peculiarità, con nomina dell’assessore al Centro Storico e Turismo (leggi deroga per i locali commerciali, rivisitazione del servizio di trasporto pubblico meccanizzato e su gomma, decoro urbano).

Lo sport come volano di sviluppo socioeconomico della città; istituzione di una Cittadella dello Sport.

Iniziative di valorizzazione delle bellezze naturalistiche e delle aree verdi della nostra città. Rivisitazione del sistema di raccolta differenziata che porti Potenza a diventare città a rifiuto zero.

Valutazione di una Municipalizzata per la gestione in autonomia dei trasporti per Potenza e paesi vicini.

La condivisione di un secco no all’Autonomia Differenziata, che vuole togliere risorse dalle nostre già martoriate realtà per portarle verso il nord, è stata unanime, insieme alla denuncia della mala gestione delle destre che hanno portato il Capoluogo nella situazione in cui si trova. Nasce, dunque, un laboratorio politico a Potenza che, grazie all’intesa e al sacrificio delle coalizioni che hanno scelto di intraprendere un percorso comune, uniti per portare a Potenza un reale cambiamento, possa gettare le basi per un rapporto strutturato anche in chiave regionale.” Come è evidente il vertice delle due liste giunte terza e quarta, volente o nolente si è dovuto acconciare. Faranno lo stesso gli elettori che hanno votato per loro al primo turno, oppure la scarsa considerazione ricevuta peserà negativamente sulle loro decisioni? Lo vedremo. Diciamo che al centrosinistra in Basilicata sempre più spesso piace il “famolo strano“, per poi andare a vedere come va a finire….

