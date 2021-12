Ritardi nella consegna della corrispondenza e personale ridotto agli sportelli degli uffici postali e la cosa, specialmente durante le festività natalizie, finisce con lo spazientire i cittadini montalbanesi. Serviva un cambio di rotta, dopo un ordine del giorno approvato nelle scorse settimane in consiglio comunale, ma finora non si è mosso nulla . Così non va e il capogruppo della minoranza Leonardo Rocco Tauro di ‘’Montalbano -La città che vogliamo’’ sollecita interventi e cambiamenti. Ormai siamo a Capodanno. E l’Epifania è vicina. Arriveranno i doni richiesti? Altrimenti al buon Tauro toccherà scrivere una nuova lettera. Questa volta al ministro dello Sviluppo Economico, visto che la delega delle Poste e delle Telecomunicazioni è finita in quel calderone.



AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO POSTALE DI MONTALBANO : LE CRITICITA’ CONTINUANO !

Nemmeno l’ultimo ordine del giorno approvato alla unanimità dal Consiglio comunale di Montalbano, il 30 novembre scorso, ha sortito l’effetto di migliorare le condizioni dei servizi offerti da Poste italiane presso il locale ufficio postale.

Infatti persistono molte di quelle criticità che furono oggetto nell‘ultimo anno di diverse iniziative da parte di cittadini, forze politiche, istituzioni locali e sigla sindacale sensibile all’argomento, tese alla loro risoluzione.

Se alcune di esse sono state risolte nel corso dei mesi passati, altre purtroppo persistono ancora in modo molto marcato : dal puntuale recapito della corrispondenza ( cosa che provoca anche problemi di una certa importanza) sino alla presenza ridotta di addetti adibiti agli sportelli.

Tale riduzione, specie in queste ultime settimane, sta creando gravi disagi ai cittadini utenti: per il pagamento di un semplice bollettino bisogna attendere ore.

Con la conseguente lunga attesa anche fuori dai locali, con difficoltà di non poco conto, in particolare per persone anziane oppure con problemi di deambulazione, dovute allo stare in piedi e al freddo.

Si invita, ancora una volta, chi di competenza ad intervenire con urgenza sia nel migliorare il servizio corrispondenza, che a garantire un adeguato incremento di personale per l’attività di sportello (assistiamo addirittura al direttore della filiale costretto ad operare allo sportello, visto che vi è un solo operatore).

Non mancando gli scriventi di rilevare la forte pressione psicofisica cui è sottoposto il personale in servizio, al quale va la nostra piena solidarietà, costretto a sopperire alla grave carenza di colleghi.

Crediamo non sia più tollerabile tale situazione. Anche la pazienza degli utenti non è infinita.

27/12/2021

Gruppo consiliare

Montalbano –La Città che Vogliamo