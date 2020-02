L’argomento per una platea di lavoratori dell’Azienda sanitaria di Matera è ancora caldo e riguarda il blocco del sistema di progressioni organizzative (Peo), a seguito di una ispezione disposta dalla Ragioneria dello Stato. L’on. Michele Casino ( Forza Italia) interprete delle esigenze dei dipendenti, che hanno subito una sospensione delle contribuzione, con date e procedure ricostruisce la vicenda e si rivolge- come da nota che segue- a varie componenti di governo per chiedere cosa si intende fare, quando e come. Una strada in salita, visto che la Asm dopo l’abbandono del manager Joseph Polimeni- vincitore di concorso in Friuli Venezia – è stata affidata a un reggente in attesa di un concorso o di un commissariamento regionale, come vorrebbero alcune voci. Ma al momento, ed è un dato oggettivo, il governo è impegnato con l’emergenza Coronaviirus. Argomento in caldo da approfondire.



Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Per sapere – premesso che:



“nel maggio 2018 l’Azienda sanitaria di Matera (ASM), aveva subito una ispezione dalla Guardia di Finanza della Ragioneria dello Stato (SIFIP), nella quale era stato evidenziata una irregolarità dovuta ad uno spostamento irregolare di risorse dal fondo produttività al fondo fasce. All’epoca dei fatti questo passaggio da un fondo ad un altro era consentito solo in minima parte e l’ASM per erogare le progressioni orizzontali (PEO) 2010 e 2016 aveva superato i limiti consentiti;

l’esito della suddetta ispezione è stata notificata all’ASM a dicembre 2018; la direzione strategica dell’ASM a marzo 2019 emanava una delibera con la quale 800 lavoratori ad oggi subiscono la sospensione della erogazione di una/due fasce economiche con evidenti disagi per i lavoratori interessati;

a luglio 2019 dopo che il sindacato Fials aveva raccolto oltre 10.500 firme per chiedere le dimissioni della Direttore Generale, la ASM preparava un accordo pre-intesa, firmato alcune sigle sindacali, che però di fatto non risolveva nulla. La Fials non ha firmato perché considerava quello sottoposto dalla ASM un accordo che limita lavoratori e sindacati e non definisce nessun termine entro il quale risolvere la questione;

il Ministero dell’Economia che doveva vistare il documento e certificarne la bontà non ha trasmesso nulla e di conseguenza i circa 800 lavoratori, stanno subendo ancora il blocco delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) 2010 e 2016 che ammontano mediamente dai 60 ai 150 euro pro-capite;

a seguito del conseguente stato di agitazione del sindacato Fials, a gennaio 2020 il Prefetto ha convocato le parti ed in quella sede l’Azienda sanitaria di Matera ha riferito che la firma di questa pre-intesa era imminente Grazie all’intervento del prefetto, il nuovo direttore Generale della ASM ha scritto e ha consegnato per la prima volta un documento con il quale la ASM chiede : al ministero dell’economia di accelerare la procedura;



quali iniziative, di propria competenza, si intendano urgentemente adottare al fine di dare soluzione alle problematiche esposte in premessa anche a tutela dei lavoratori interessati”