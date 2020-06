Inutile bussare con fragore, ora, alla porta dei materani tanto, come ripete, una nota canzone di Adriano Celentano ” Non vi aprirà nessuno. Abbiamo chiuso fuori il mondo con il suo casino …post virus a corona”. Si voterà a settembre,a quanto pare. Circolano, intanto, i soliti nomi di candidati sindaci, tra ricandidature ottuagenarie, ministre scaldate, belle facce toste…con il consueto stuolo di liste civiche e ciniche, con l’obiettivo di ”prendere o mantenere il Comune comunque” alla faccia del rinnovamento che attendiamo da sempre e di una questione morale che l’accompagna. Antonio Serravezza punta il dito su una storia già scritta, con tanto di tormentone, e getta un occhio sulla sponda del centro destra, aldilà del torrente Gravina, da dove sono fiduciosi di tornare in via Aldo Moro dopo l’esperienza trasformista nella prima fase di governo con l’Arca di Noè guidata dall’ammiraglio Raffaello De Ruggieri. Il sindaco, che sta concludendo la legislatura comunque dopo la fase perigliosa e con le tante pagine in scuro chiaro di Matera 2019, è giunto in porto dopo aver fatto salire a bordo Salvatore Adduce e il Pd, sconfitti alle elezioni, e buttato a mare il centro destra fautore (in parte) di un governissimo per riprendere il largo. Il resto è storia d’oggi. Serravezza si chiede cosa farà il popolo materano fino alla data del voto. C’è il sole…e il mare induce al relax. Del resto, caro Antonio, votare o impegnarsi ora per voi o annunci palesi su alleanze e candidature, non conviene. E su questo ci viene in aiuto Bettino Craxi che invitava ad andare al mare, quando in giugno o giù di lì capitava di votare. Sappiamo come andò a finire… Tranquillo. Candidati, santini, santone e altri personaggi in cattivo odore di santità busseranno anche alla tua porta. Pronto a ritornare in campo? Buona domenica



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Siamo ai titoli di coda. Fate attenzione, da oggi fino al giorno delle nuove elezioni comunali può succedere di tutto. La recita è un copione già visto e tante volte fotocopiato da diventare normale. Il titolo è ‘assalto all’ultima diligenza’ . Sono solo scene sgangherate che precedono i titoli di coda. Il tutti a casa sta per arrivare e si iniziano i giochi e i balletti. Dopo cinque anni in cui noi semplici cittadini non abbiamo capito nulla è abbiamo lasciato fare, rimpasti dopo rimpasti e ora, la lunga corsa per raggiungere un nuovo obiettivo lontano da noi che dobbiamo entrare nelle urne e porre una croce. Nessuno si faccia illusioni è già tutto scritto e il tormentone che ci ha perseguitati in questi ultimi anni continuerà senza illusioni di noi poveri cittadini. In questa situazione il vero sconfitto sarà tutto il popolo materano, il voto potrà rivelarsi molto amaro se non si riuscirà a cambiare. Nel frattempo la destra con un esercito di liste civiche restano sornione e piacione sulla sponda del torrente Gravina con un sorriso bianco da pubblicità del dentifricio e, forse, con anche due begli incisivi prominenti che mettono allegria in attesa che passi il cadavere dei nemici. Davanti al nuovo che avanza sembrano tutti lupi navigati che attendono nell’ombra un vantaggio che sperano possa dargli un vantaggio elettorale.

Nel frattempo che si fa? Restiamo alla finestra o scendiamo in piazza?