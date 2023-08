Popolo di Basilicata: Subito, Identità e servizi per non scomparire!

Il discorso in sintesi, con questo suggerimento, Rocco LeOnardo Tauro ( Fdi) con la fiamma nel cuore da sempre, al presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, glielo ha già suggerito in vista degli annunciati ‘’ Stati generalità della natalità’’ , con pochi ma chiari concetti sulle cose che andavano fatte da tempo E Tauro con la concretezza di letture ed esperienze passate mette le mani nella piaga. E guarda agli aspetti identitari, di coesione territoriali e di amore per la Basilicata, che nei fatti non c’è mai state per come è stata ideata e gestita una regione, che mantiene diversità e problematiche acuite da un peso amministrativo differente tra le province di Potenza (100 comuni) e Matera (31), che hanno ingenerato campanili, un effetto zattera verso le regioni vicine e il conseguente taglio di servizi in Basilicata. Occorrerebbe fare marcia indietro per cementare una identità, da costruire. Ci siamo per il campanile,il proprio paese, ma le per la Basilicata… E Tauro fa riferimento alle condizioni per restare che continuano a incidere negativamente sulle scelte dei nostri giovani. servizi, infrastrutture, lavoro dignitoso e contrattualizzato. Cose che in molte realtà, ridotte a poche entità soprattutto nelle aree interne, continuano a non esserci. Come si possono formare nuove famiglie (quella tradizionale è mutata e il Parlamento continua a non legiferare) e mettere al mondo figli, se non ci sono le condizioni e allevare i figli ha un costo sempre più elevato? E così buona parte di figli e nipoti studiano fuori e lì restano, se non scelgono la via dell’Estero. Lì, diciamola tutta, se vali, basta la credibilità e la verifica di un colloquio per restare e per essere retribuito bene, arricchendo così le economie di altri Paesi o regioni. I nostri giovani difficilmente ritornano, perché, non ci sono le condizioni per farlo, anche a causa di quel clima di comparizio, comarizio da ‘familismo amorale’’ che prima o poi chiede al giovane capace: ‘’ Bravo…ma chi ti manda?’’.



Punto e daccapo… Del resto il clima politico regionale non è fatto di buoni esempi , la cronaca ne è piena, e la cosa scoraggia tanti. Tanto più che la cabina di regia è nella Capitale. E allora? Una Regione che non premia le eccellenze è destinata a scomparire e a favorire l’emigrazione anche di chi resta ed è penalizzato, come la popolazione anziana, disabile, costretta a rivolgersi a strutture sanitarie di fuori regione. Frutto di una politica accentratrice di funzioni, cominciata con il centrosinistra e consolidata con il centro destra, nonostante alcuni segnali di voler cambiare registro ma con risorse che non bastano. La Sanità della Provincia di Matera, dalla Città dei Sassi a Policoro alle aree interne, continua – e questo è un dato oggettivo- ad andare a picco aldilà della scusante che ‘’è generale il problema della carenza di organici’’. Mentre si dilapidano quattrini e tempo per una facoltà di Medicina a numero chiuso che non era e non è la priorità per risolvere i problemi della sanità lucana, senza dimenticare tutte le problematiche di pagamento per quella privata. Serve un concreto cambio di rotta e più di un ‘’mea culpa’’ per indicare e mettere da parte responsabilità e irresponsabilità di ieri e di oggi sulla emorragia di una Basilicata scesa a meno di 530.000 abitanti sulla carta… Servono fatti,puntando su priorità o credibilità, lasciando da parte tagli e interventi ‘’chimerici’’ di un Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha subito tanti tagli. Ma forse, servirà ispirarsi a uno slogan del passato: “Unica è la fede: l’amore di Patria. Unica la volontà: fare grande il popolo italiano”. Altro contesto, altre finalità,ma l’obiettivo è quello di favorire il ritorno dei nostri figli, nipoti, evitare che altri vadano via. Serve favorire la formazione delle famiglie e con sostegni adeguati per incentivare le nascite. Ma a patto che in Basilicata ci siano le condizioni per restare, a cominciare da un lavoro dignitoso e una moderna rete di infrastrutture e servizi. A partire dal proprio campanile. Si parta da qui: convegni, annunci e tavole rotonde servono a poco. Adunata, mobilitazione? Chiamatela come vi pare ma servono progetti credibili da persone concrete e operative…



SPOPOLAMENTO : SI PUO’ BATTERLO!

L’interessante incontro pubblico, tenutosi nel grazioso borgo di San Giorgio Lucano nei giorni scorsi sullo spopolamento dei paesi dell’area sud della nostra regione, ha dimostrato che l’interesse sull’argomento è più che mai vivo in tutti: amministrazioni comunali e residenti.

Ed occorre reagire a questo declino, che sembra irreversibile.

Al più presto!

Con azioni coordinate ed efficaci. E non si tratta di interventi solamente e puramente economici. Perché bisogna instillare, forse, anche una nuova cultura.

La cultura della propria identità, della appartenenza, dell’orgoglio di far parte di una “famiglia ampia” che è quella di una comunità.

Per procedere verso un unico destino.

Farlo tutti insieme porta solamente vantaggi per tutti.

Certamente vanno create le pre-condizioni per il lavoro e il reddito, a tutti i livelli.

Che sarebbero infrastrutture viarie, posti facilmente raggiungibili, zone artigiane per tutti i comuni. Utilizzo delle risorse endogene, per poi attrarre anche quelle esogene.

Ma anche servizi, dal semplice postamat alla pompa di benzina in ogni luogo, burocrazia snella.

Scuole e farmacie da tenersi aperte in tutti i paesi, al di là del numero degli scolari.

Il bilancio economico mal si coniuga quando si parla di persone e di ambiente.

Perché la vita di un borgo significa anche difesa dell’ambiente.

E la desertificazione da servizi sopra accennata non è retorica, magari lo fosse, è, invece, la triste e semplice constatazione. Farsi un giro per credere.

Occorre ora studiare come fermarlo, lo spopolamento. L’andare via per sempre. Giovani e meno giovani, perché anche di quest’ultimo fenomeno, purtroppo si tratta.



L’ANNUCIO DEL PRESIDENTE BARDI SUGLI STATI GENERALI DELLA NATALITA’

Il “Rapporto Annuale 2023. La situazione del Paese”, presentato stamattina dal presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, conferma il problema dello spopolamento come centrale nella vita pubblica della Basilicata. Si tratta di un trend iniziato venti anni fa, che apre prospettive drammatiche per i prossimi 20 anni, con la perdita prevista del 30% della forza lavoro. Per questo motivo, in autunno convocheremo gli “Stati generali della natalità” in Basilicata, aperto a tutti, con i contributi delle parti sociali, di esponenti del governo e soprattutto rivolto ai giovani. Lo spopolamento è il principale problema della Basilicata, come abbiamo messo nero su bianco nel “piano strategico regionale” approvato nel 2022, un documento inedito nel suo genere”.