Popolari,scudocrocati.Perchè non far fare alla base?

La frammentazione non paga, anzi rallenta il dialogo e le possibilità di aggregazione tra le tante anime e relativi simboli dello scudocrociato e dei movimenti popolari di ispirazione cristiana. E allora perchè non liberare le energie della base e vedere se c”è possibilità di dialogo e di costruire insieme, qualcosa, che sia duraturo? A proporlo Pasquale Tucciariello, referente per la Basilicata di ”Popolari Iniziativa Italia” che continua a guardarsi intorno, facendo appello a quello che unisce. Del resto il governo del ”tutti insieme incompatibilmente” guidato da Mario Draghi, pare debba sfociare in un centro moderato, visti i tanti referenti scudocrociati e non presenti dentro e fuori il parlamento. Il Pd, per esempio, è guidato da un ex esponente della Margherita e quindi dc come Enrico Letta, che dialoga con tutte le ”anime ” centriste del passato da Matteo Renzi a Enrico Lupi, da Massimo Calenda ad altri che hanno gravitato o militato in quella dimensione, Lega compresa. Se son fiori…



POPOLARI Iniziativa Italia

Tutti i gruppi col nome Dc si combattono da circa 30 anni anche con le carte bollate, ciascuno accampa pretese di esserne l’unico legittimato. Se fossero, quei leader o presunti tali, portatori di idealità forti, si sarebbero messi insieme trovando un nome condiviso, magari anche per sorteggio, pur di restituire ai cristiani un diritto che essi hanno negato: votare un partito di riferimento ideale.

E allora guadiamo avanti, è sempre tempo di cose nuove, le res novae di papa Leone XIII. Il popolarismo di matrice sturziana è l’idea che più convince, è la proposta per i nuovi decenni che formuliamo e consegniamo per essere riprogettata, adeguata ai tempi, rinnovata. Le cose nuove non partono dai vertici ma dall’ascolto della base, partono dal popolo che si sottrae al populismo e al leaderismo. Le cose nuove partono dalla base sconfitta ed umiliata rimasta senza partito negli ultimi trent’anni. Più e più volte ne abbiamo parlato. Non è possibile rimettere in piedi un’unica formazione politica di cattolici partendo dai vertici, cioè dai leader delle tante formazioni politiche pressoché inutili, buone solo a salvaguardare, quando va bene, qualche posizione in parlamento. Quelle piccole formazioni, in trent’anni circa, si sono rivelate, appunto, inutili rispetto allo scopo di ricomporre l’area politica che un tempo si chiamava Democrazia Cristiana. E allora ricominciamo dal basso.

Siamo affidabili, leali, generosi? Se sì, facciamo operazione di messa tra parentesi di noi stessi come guida dei nostri movimenti e liberiamo il nostro popolo anzi lasciamo che esso si ponga come entità libera, pronta ad autodeterminarsi, ad autorappresentarsi sulla base di un consenso che derivi da un dibattito, anzi da un dialogo in fermento e dunque fertile, una entità attiva, estesa, partecipata, forma di “cultura dell’incontro in una pluriforme armonia”, come papa Francesco chiede. Facciamo buona politica e diamo finalmente una casa al nostro popolo. E sarà la casa nella quale ci riconosciamo tutti, matrice immagine identità speranza e forza. E’ la casa della “grammatica etica” (papa Giovanni Paolo II) come impronta in ogni soggetto con la sua coscienza, come primato di dignità, di persona, di solidarietà, di sussidiarietà e di bene comune. Costruiamo una casa con impegno generoso – volontari – e non perdiamo altro tempo. Mandiamo avanti i più giovani; noi, più adulti, continuiamo a lavorare nella formazione.

Pasquale Tucciariello, dalla Basilicata