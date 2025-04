Pollice verde nel garofano…per Saverio Tarasco

Una passione per l’ambiente, a cominciare dal Parco della Murgia, per finire ai quartieri. Saverio Tarasco, in campagna elettorale, parte dalle scuole- come dimostrano le foto di esperienze passate- e ha piantato un fiore nel partito del garofano nella coalizione pro cifarelliana al Comune di Matera. C’è tanto da fare e il racconto che segue, in un post, è un invito al sostegno. Lo abbiamo scelto, tra i tanti che invitano ad esprimere un voto, rivolto ai piccoli e agli adulti che hanno a cuore il futuro dell’ambiente, che passa per quello dei quartieri.

Le foto di – dice Saverio Tarasco- raccontano il progetto “Fare Scuola di Quartiere”, realizzato nella mia scuola grazie alla collaborazione con l’associazione Lanera e l’ Università di Basilicata. Ho scoperto la bellezza di un quartiere nato dallo spopolamento dei Sassi: ho incontrato i suoi abitanti, esplorato i suoi scorci, dalla chiesa all’università, dalla scuola alle botteghe che animano le strade. Ho respirato il suo autentico spirito di sostenibilità urbana.

Oggi, nella prima domenica di campagna elettorale, scelgo simbolicamente di partire da qui: i quartieri sono le radici che danno linfa alla città, non rami secchi da tagliare. Lanera è per me una seconda casa, il luogo dove lavoro e dove ho imparato l’importanza di una pianificazione attenta e partecipata.