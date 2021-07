Ormai i manifesti con titoli strillati , a firma di un partito o di un leader politico, sono del tutto scomparsi nei grandi centri, soppiantati da quel mare magnum evanescente che sono i social . Ma i formati , 50 x70 con il blu ” Madonna” ,il rosso ” Pantone” o il verde ”prato” che ci riportano alla Prima Repubblica, resistono in piccole realtà che hanno una tradizione di confronto, a volte anche aspro, su temi e problemi di taglio generale e particolare. E così sabato scorso ne abbiamo trovato uno in centro a Ferrandina, la cittadina della Valbasento nota per un ruolo importante nel periodo della industrializzazione, per l’ olio extravergine di oliva, per l’oliva maiatica, i dolci sospiri e tanti aspetti culturali interessanti. Il manifesto per la cronaca, come da foto, è a firma dell’ex senatore dc Saverio D’Amelio, e con un titolo che fa riferimento a un tema che lega università, emigrazione giovanile e sanità. Temi che in Basilicata hanno procurato posizioni diverse sul piano politico e sociale, tra fautori di un successo per la Basilicata e quanti avrebbero preferito investire sulle effettive priorità della gente , alle prese con servizi sanitari limitati e con una migrazione sanitaria cronica., aggravatisi con la pandemia.



D’Amelio, protagonista di tante iniziative parlamentari e amministrative alla guida della Provincia e del Comune, titola ” Sono riuscito a fare istituire la Facoltà di Medicina in Basilicata”, che avrà sede a Potenza. Un progetto che parte da lontano, legato ad aspirazioni del passato, e che hanno trovato il via libera con il deliberato regionale e uno stanziamento complessivo di 23 milioni di euro per un triennio con risorse di Regione, Università e Ministero della Sanità. Auguri per i 60 ragazzi che si iscriveranno.

Il manifesto fa riferimento anche ad altro. Dall’ Università ai fatti locali con l’accusa di nullismo verso l’operato dell’Amministrazione uscente. A Ferrandina si andrà al voto in autunno e D’Amelio in un passaggio invita i ferrandinesi a scegliere ”sindaco e futuri amministratori con l’orgoglio di concorrere alla rinascita di Ferrandina”. Ed è quello che si augurano in tanti, in attesa che candidati sindaci (ufficializzati finora quelli del centrosinistra con Carmine Lisanti e di Luca D’Amelio per ”Scegli Ferrandina”) facciano conoscere programmi e liste. Naturalmente attendiamo la campagna elettorale e a Ferrandina metodi tradizionali (manifesti, comizi, spikeraggio, radio,) e della dimensione virtuale (social) avranno comunque un peso. Contano i fatti,gli obiettivi, le persone e come ci si muove.



Hai voglia a ripetere che una pagina social è efficace, perchè consente di arrivare ovunque e di raggiungere i potenziali destinatari e a raccogliere tra centinaia di seguaci (followers) e tanti mi piace ( si possono anche comprare) salvo poi a ricredersi in campagna elettorale, quando ci si ritrova con un pugno di mosche in mano. Ne abbiamo viste tante e se non si mette la faccia, non si fa il porta a porta, tra strette di mano e caffè per illustrare il programma o consegnare il santino, guardando negli occhi l’elettore non si mettono – come si dice dalle nostri parti – ”fichi nel panaro”, non si prendono preferenze e consensi. La scelta ai ferrandinesi.