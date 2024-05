Politica e malaffare. Pinto: Prima poi al capolinea…

Quando? Non lo sappiamo. E probabile, che dalla Puglia alla Sicilia, dal Piemonte al Lazio e via denunciando, intercettando (sempre utile ma senza esagerare), nonostante leggi bavaglio e presunte presunzioni di innocenza anche in flagranza di reato, che la questione morale del BelPaese -dopo il passaggio quasi impalpabile di Mani Pulite- possa arrivare al Capolinea. L’avvocato Leonardo Pinto, che ha sempre davanti la massima ”Sed Lex dura lex” e tiene d’occhio la bilancia della giustizia, ne è convinto. E cita l’esperienza dell’Inghilterra, che ha saputo trovare gli antidoti per contenere il fenomeno. Lì, comunque, selezioni della classe politica, senso di responsabilità verso famiglia, Paese e Istituzioni sono la stella polare per occupare lo scranno in Parlamento o alla guida di un Comune, grande o piccolo che sia. E la corruzione, laddove viene fuori, procura tanti guai e si finisce fuori dal giro. Da noi si è promossi….



LE RIFLESSIONI DI PINTO

*La notizia dell’arresto per corruzione del Presidente della Liguria, si aggiunge ai terremoti giudiziari di Bari e Torino.*

Sembra di essere destinati a convivere con la disonestà e i traditori del bene pubblico. Questo non é edificante poiché si sta erigendo a sistema l’etica del malaffare, che non può essere giustificata scioccamente con l’assunto secondo il quale la politica si fa con i soldi.

Infatti, non tutti quelli che fanno politica truffano o corrompono. *Al momento, per fortuna, la maggioranza é ancora fatta di persone perbene.*

La cosa inaccettabile é che i coinvolti in vicende simili, *utili solo agli avvocati (quindi anche a me, ma questo non mi impedisce di esprimere la mia opinione),* diventano eroi e riproposti come candidati. Questa é una delle cause che allontana i cittadini dalle urne; cosa che i dirigenti dei partiti rifiutano di comprendere.

*Comunque, secondo la mia teoria, mai disperare.* *Infatti, l’Inghilterra nel ‘600 sprofondò in un sistema di corruzione ampiamente diffuso e incontrollato. Poi si é risollevò con antidoti molto convincenti ed efficaci che sostituirono l’etica della corruttela con quella del rispetto delle regole.*

*Ritengo che la stessa cosa accadrà anche da noi in quanto il sistema del malaffare per motivi fisiologici, oltre che per necessità, é prossimo al capolinea. Ovviamente, non si verificherà in modo indolore; più di qualcuno si farà male e seriamente.*