Politica e Armocromia…Antonella ‘delegata’ di Elly a Matera

E’ stato un attimo e poi quella ”Armocromia” itinerante nella centrale via del Corso, ” mminz’ à la f’nten come si dice a Matera, ha avuto un volto e una motivazione…nell’incidere di Antonella Resta. Delusa per quanto sta accadendo nell’inconcludente Pd cittadino e regionale, ma che a un tono di colore ci tiene per stemperare il grigiore con tinte di noir… alla distanza, che rischiano di portare chissà dove per le elezioni comunali. Preferisce non commentare, ma ci tiene a dire con un pizzico di vanità che è l’ambasciatrice dell’armocromia della segretaria nazionale Elly Schlein. Certo se avessero deciso di inserire una donna nel sestetto tutto maschile che sta portando avanti riunioni e confronti per definire alleanze, schieramenti e, quando sarà, programmi e scelta del sindaco senz’altro avrebbe portato un po’ di buon senso. Servono colore e concretezza. E Antonella addosso ne porta tanto. Pensateci…