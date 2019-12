Era nell’aria dicono in tanti…Ora che è andato via cosa farà la Regione Basilicata? Manda un commissario, fa scorrere la graduatoria o azzerra tutte le Aziende sanitarie come si è chiesto da più parti? Joseph Polimeni, toscano, da un anno alla Asm di Matera,arrivato con la passata maggioranza di centrosinistra ,è approdato in Friuli Venezia Giulia alla guida della Azienda sanitaria n.5 di Pordenone, insieme ad altri manager destinati ad altre realtà sanitarie. E anche lì a giudicare dal servizio pubblicato su Il Gazzettino di Venezia (https://www.ilgazzettino.it/pay/friuli_pay/sanita_arrivano_i_nuovi_direttori_sui_nomi_e_gia_polemica_politica-4948360.html) il clima non è dei migliori e si parla di occasione mancata. Tutto il mondo è Paese? Fate voi.

Da noi gli effetti dell’inchiesta Sanitopoli e della riforma accentratrice della sanità lucana sono ancora lì. E il malcontento è cresciuto sia tra i cittadini, che continuano ad alimentare la migrazione sanitaria, e sia tra gli operatori. Senza progetti, stimoli, serietà e meritocrazia non si va da nessuna parte. Si era parlato nei mesi scorsi di azzeramento dei vertici delle aziende sanitarie, dopo i disservizi al San Carlo e al Madonna delle Grazie, con la oggettiva ”scusante” che le nozze non si possono fare con i fichi secchi. Senza programmazione, risorse umane e finanziarie non si restituiscono fiducia e servizi sia agli ospedali che alla medicina del territorio. Servono autorevolezza, competenza e organizzazione restituendo identità e ruolo ai presidi delle due province e dei comprensori. Gli accentramenti di funzioni, più per motivi politico-clientelari che per lungimiranza, hanno procurato solo danni e sprechi e nè ci servono, in queste condizioni, e lo abbiamo anche ribadito in altra nota https://giornalemio.it/politica/ministro-speranza-siamo-alle-pezze-primo-risollevare-le-sorti-della-sanita/ che apra a Potenza una facoltà di medicina senza il sostegno di strutture di ricerca come accade a Napoli, Bari, Bologna e via elencando. La Speranza è un altra…che i Governi nazionale e regionale, pur di diversa composizione politica, facciano le cose per bene guardano agli interessi dei cittadini e puntando sulla qualità di operatori e prestazioni. Altrimenti continuerà ad andare avanti lo scontato luogo coomune: “Volete la salute dall’ospedale?”