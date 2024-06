Poli Bortone vince a Lecce. E Matera ricorda la sua tempra.

A farlo è il giovane consigliere comunale Daniele Fragasso (Fdi) che ricorda con rimpianto quanto fatto a Matera dall’assessora Adriana Poli Bortone, più volte parlamentare, ministro e ora tornata a guidare con una coalizione di centro destra il Comune di Lecce, superando al ballottaggio con il 50,69 per cento il sindaco uscente del centro sinistra Carlo Salvemini. Una differenza di poche centinaia di voti che è servita a riportare l’ottantenne sindaca a Palazzo Carafa. Il suo segreto: la determinazione, la voglia di lavorare e di far tesoro di ogni esperienza. A Matera nella prima fase della giunta presieduta da Raffaello De Ruggieri, guidò l’assessorato al turismo con tante iniziative messe in campo con una delega di respiro ‘’mediterraneo’’ , avviando un interessante lavoro di rete. Rimasto interrotto a seguito delle forzate dimissioni a marzo 2018 di Adriana Poli Bortone https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3040445 . Ma Fragasso, che ha tratto da quell’insegnamento utili indicazioni, non disdegna di riprenderli se la comunità materana, alle prossime elezioni comunali, dopo l’esperienza a guida pentastellata, decidesse di svoltare a destra. C’è tempo e tanto da lavorare…facendo tesoro, con senso di responsabilità, di quanto accaduto nelle precedenti comunali in quello schieramento.



La riflessione di Daniele Fragasso.

La vittoria di Adriana Poli Bortone a Sindaco di Lecce offre interessanti spunti di riflessione. Lo spessore politico e la qualità umana della Senatrice sono stati riconosciuti per l’ennesima volta da quella parte politica leccese che aspirava al cambiamento, quella stessa ambizione che auspicavamo noi del gruppo di Matera si Muove quando la indicammo come assessore al turismo nel nostro Comune. Purtroppo tutti sappiamo come andò a finire quella bellissima seppur troppo breve esperienza allorquando una certa parte politica accecata da cotanta qualità ma anche dalla loro stessa miopia spinse la Poli Bortone a rimettere il suo mandato nelle mani del Sindaco (il mandante).

Innanzitutto c’è da ricordare il suo grande lavoro svolto e i progetti di respiro internazionale che aveva approntato in quella fase storica per la nostra città e che oggi riuscirà invece a realizzare nella sua amata terra. Personalmente ricordo di come riusciva a coinvolgermi nel suo lavoro a volte delegandomi alcuni impegni tra i tanti che assumeva quotidianamente. Due su tutti il “Capodanno del sud” con Clementino e la notte bianca “Dreamland” , eventi che ancora oggi sono ricordati con piacere in città.

C’è tanto da imparare e da apprezzare da Adriana, una donna che ha dimostrato e dimostra tuttora una grande forza sostenuta da una preparazione sopra la media alla quale la nuova classe dirigente di destra deve ambire.

Soprattutto nella nostra regione in molti della mia parte politica si sono sentiti “arrivati” alla prima elezione, magari neanche per meriti politici propri ma perché spinti dalle ventate politiche nazionali sempre più altalenanti negli ultimi anni. L’insegnamento di Adriana ci invita invece alla preparazione e alla perseveranza per migliorarsi e superare anche con stile i momenti di flessione politica ed elettorale. Alla lunga vince la qualità e la serietà. Le abbuffate elettorali sono solo figlie dei tempi che corriamo (vedesi l’attuale governo 5 stelle cittadino ormai alla frutta). Questo ragionamento va ben tenuto a mente alla vigilia delle nostre comunali che ci imporranno una riflessione seria su programmi, uomini e donne da proporre alla città e che mi auspico siano di qualità per tornare a vincere proprio come ha fatto Adriana Poli Bortone a Lecce.

Daniele Fragasso -Consigliere comunale Matera-