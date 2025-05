Poli Bortone sindaco di Lecce per Nicoletti. “Sindaco giusto per Matera”

” Antonio Nicoletti è il candidato sindaco giusto del centro destra per guidare l’Amministrazione comunale di Matera, dopo le elezioni del 25 e 26 maggio”. Lo ha detto oggi a Matera il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e fondatrice nel 2009 del movimento Io Sud intervenuta nel corso della presentazione del candidato sindaco del centro destra.



”Io la vedo bene per Antonio Nicoletti -ha detto Adriana Poli Bortone. E’ un ottimo candidato, che ho avuto modo di apprezzare durante la mia presenza nella giunta comunale di Matera guidata dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, per professionalità e impegno. Antonio Nicoletti era la punta di diamante di quella Amministrazione, perchè si occupava della programmazione per l’utilizzo dei fondi europei. Era un momento in cui servivano persone esperte per la progettazione e programmazione comunitaria. Ne conosceva perfettamente i meccanismi, che sono quelli della crescita della città e che oggi sono particolarmente validi. Con Antonio Nicoletti, che auspico possa essere eletto sindaco, potremmo fare grandi cose per Matera e Lecce -ha aggiunto il sindaco di Lecce. Del resto sono rappresentante, anche per la Città dei Sassi, nell’Agenzia Euromediterranea che ha sede a Lecce. C’è un bel fil rouge che ci lega. Potremo, ne sono certa, tante buone cose per le due città e per il Sud”. Siamo due città vocate alla cultura al turismo ,alle tradizioni, al recupero delle identità. Matera, tra l’altro, e lo ricordo benissimo ha una gioventù vivace sotto il profilo dell’associazionismo sano e delle professioni. Ho incontrato professionalità interessanti, motivate, che volevano lavorare e io mi sono allontanata, volutamente da Matera, perchè c’era qualcuno che impediva loro di farlo”.



E in proposito la battagliera sindaca di Lecce ha parlato di ”tappi” da rimuovere che in passato hanno impedito, e lo ha ricordato, di creare e far crescere nuove iniziative. ” Occorre liberarsi di quelle incrostazioni” ha precisato. Consigli ad Antonio Nicoletti? Magari uno stura lavandino? Una battuta che ha strappato un sorriso. ” Non ce n’è bisogno- ha detto. Antonio Nicoletti ama la città e non potrà fare che bene. Ma tocca anche alla città fare una scelta precisa e contano le relazioni, i rapporti con i governi e meglio se dello stesso colore politico, perchè si ha una comune visione comune. Io i progetti li presento e sono certo che almeno li leggono, per essere sostenuti. Non così in Puglia dove alla Regione c’è un governo di centrosinistra che non mi ha dato nemmeno un euro per asfaltare le strade per i quattro giorni del giro d’Italia, che ha portato 300.000 presenze e movimento economico. Abbiamo fatto da soli, raschiando il fondo del barile. Chissà forse pensavano di metterci in difficoltà per un pre dissesto finanziario. Noi siamo andati avanti comunque”. Sulla stessa lunghezza d’onda Pasquale Di Lorenzo, promotore della Lista Io Sud, che sostiene Antonio Nicoletti.



Lo stesso candidato sindaco, sull’onda dello slogan ” Forte e Chiaro” che invita la città a votarlo e a incentivare gli sforzi in vista del voto e Cosimo Latronico, assessore regionale alla Sanità, che ha ricordato quanto fatto per mettere in sicurezza un settore importante per la gente di Basilicata, razionalizzando la spesa e senza imporre imposte, e mettendo sul piatto 300 milioni di euro per strutture, attrezzature e altre risorse per nuove assunzioni. Una iniezione di salute…è il caso di dire per Antonio Nicoletti.