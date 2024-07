Polese si prepara al “NI” in consiglio regionale nel voto su autonomia differenziata

Le ultime elezioni regionali sono state -ne abbiamo parlato in abbondanza- un grande campionato del “salto della quaglia” da cui sono emersi dei perfetti funamboli dotati di una grande capacità di dire tutto e il contrario di tutto pur di dare qualche giustificazione (dignità sarebbe troppo) a ciò che hanno fatto o faranno: ovvero ciò che più gli conviene! Uno di questi fuoriclasse è sicuramente Mario Polese, allevato da giovane nella scuderia dei Pittella e da loro posto a capo dell’associazione “Prima persona” incubatrice del partito personale, poi posto alla guida del PD, quindi passato alla renziana Italia Viva che alle regionali ultime è confluita -per il salto della quaglia per l’appunto- nella lista Orgoglio lucano. Di cui è stato unico eletto, ruolo che ha usato per far nominare una sua assessora, invece che assecondarne una del materano (circolavano le voci di Nunzia e Maria Antezza) in ossequio all’impegno non andato a buon fine di Luca Braia. Ebbene, Mario Polese -ospite della puntata di ieri del programma TV “Oltre il giardino” di Paride Leporace- ha chiarito che non darà il dispiacere a Bardi di votare in favore della richiesta di referendum contro la legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Quindi quando il Consiglio regionale si riunirà (prima del 27 agosto) non ci saranno gli undici voti pur disponibili sulla carta (8 opposizione, 2 Azione e 1 per l’appunto di Polese) a fare della Basilicata una delle regioni pro quesito referendario, con evidente imbarazzo per Bardi e la sua maggioranza di centro destra. Ma cosa ha detto testualmente Polese? Eccolo.

“Io -chiarisce subito- non sono aprioristicamente contrario all’autonomia differenziata e questa è la mia posizione personale dopodiché il mio partito ha una posizione negativa rispetto a quella mia, di contro io sono in una coalizione che ha fatto dell’autonomia differenziata alle recenti elezioni politiche un punto programmatico, ovviamente noi non eravamo all’interno di quella coalizione durante le lezioni politiche, quindi noi non ci riconosciamo in quel punto programmatico, però è chiaro che nel momento in cui si fa un’intesa non si può polemizzare su ogni questione. Io penso che l’autonomia differenziata che tra l’altro è presente nella nostra Costituzione, può anche essere un’opportunità per la nostra regione.” Insomma, a noi pare evidente -sebbene contorto- il polese pensiero che preferisce dare un dispiacere a Matteo Renzi e ad Elena Boschi che ci ha messo la faccia il cinque luglio scorso all’atto del deposito dei quesiti referendari a Roma….cosa meno problematica di “polemizzare” con un nuovo amico che ti è vicino, vicino nel bisogno. Se abbiamo male interpretato le parole del nostro, siamo disponibili ad ammetterlo. Vedremo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.