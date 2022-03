Le premesse ci sono. ci mancherebbe. Arriverà una camionata ( la Basilicata è saldamente ancorata al trasporto su gomma) di risorse con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Toccherà alla Regione gestire la cosa con la supervisione ministeriale e raccordare il lavoro degli enti locali, che hanno oggettivi problemi (sede di via Anzio compresa) di risorse umane e di gestione per concretizzare i progetti. Siamo ”franchi” , per coerenza, devoti a san Tommaso e diciamo le cose come stanno. Ma in attesa del disco verde per l’avvio delle procedure e dei primi cantieri le Agorà democratiche aprono un confronto a Matera sul tema ”Pnrr e infrastrutture. Volano per lo sviluppo economico e sociale della Basilicata”, per il giorno di primavera, lunedì 21 marzo, alle 16.00 presso l’Hotel San Domenico . Interverranno il direttore dello Svimez, Luca Bianchi, il presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma, di Confapi Matera Massimo Desalvo, Rosa Gentile di Confartigianato Matera, Leo Montemurro presidente regionale di Cna, oltre a rappresentanti sindacali, consiglieri regionali e parlamentari. I lavori saranno moderati da Vito Lupo, della direzione regionale del Pd. Concluderà l’on. Paola De Micheli, già ministro delle Infrastrutture e responsabile nazionale del Partito democratico per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Possibilità di seguire on line l’evento sulla piattaforma di Agorà.

