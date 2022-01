L’altro giorno il deputato lucano, già presidente della Giunta regionale,Vito De Filippo aveva annunciato di aver presentato un emendamento al Decreto Milleproroghe per consentire di posporre il termine di utilizzo del personale assunto presso il Comune di Matera (scaduto a dicembre scorso) fino al 31 dicembre 2023, termine entro cui potrà avvenire anche la stabilizzazione degli stessi.

” I comuni -ha scritto De Filippo- in ragione della pandemia si sono trovati in grande difficoltà; il comune di Matera ha fatto un grande lavoro con l’evento Matera Capitale europea della Cultura, un evento che è stato molto impegnativo sia dal punto di vista amministrativo che organizzativo. Ora dobbiamo dare il tempo al Comune di Matera di gestire le procedure amministrative che si sono rallentate a causa del Covid19 e per questo ho presentato un emendamento al Decreto Milleproroghe che proroghi appunto i termini per la conclusione delle procedure amministrative riguardanti l’evento Matera Capitale europea della Cultura 2019 fino al 31 dicembre 2023. Con tale emendamento si prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale impiegato al Comune di Matera in ragione di quell’evento.”

Un plauso per questa opportuna iniziativa giunge dal PD di Matera con una nota a firma del suo giovane segretario Luigi Gravela in cui si legge che:

“IL PD Materano ringrazia l’On. Vito De Filippo per aver presentato un emendamento al decreto milleproroghe che permette di prorogare i termini al 31 Dicembre 2023 per la conclusione delle procedure amministrative riguardanti l’evento Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Auspichiamo che tutte le forze politiche presenti in Parlamento votino e sostengano tale emendamento che consentirebbe all’amministrazione comunale di risolvere e dare risposte concrete ai tanti problemi che assillano i cittadini materani.

Nel frattempo, sollecitiamo l’amministrazione comunale a mettere in campo tutte le azioni necessarie a espletare i concorsi per procedere celermente alle assunzioni a tempo indeterminato e rispondere alle sfide alle quali è chiamata.

Il Partito Democratico continuerà ad impegnarsi con i propri rappresentanti a realizzare politiche occupazionali per rafforzare la macchina amministrativa e rispondere alle nuove esigenze che questa stagione chiede.”