Oggi a Matera un ragazzo rientrato da una vacanza, per fare subito il tampone di verifica di positività al covid19, si è rivolto ad una struttura privata. Il test sembra essere stato positivo, ma per la struttura pubblica il caso ancora non esiste fino a quando non sarà effettuato un nuovo tampone da parte della ASM che ci si augura avvenga al più presto e che magari sia negativo. (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-ora-sono-11-i-positivi-in-totale-un-nuovo-caso-a-matera/)

L’occasione consente di rilevare come in Basilicata si effettuino un numero di tamponi assolutamente inferiore a quanto promesso in talune dichiarazione di qualche tempo fa dell’assessore regionale e quanto essi siano sicuramente inferiori a quanti ne servirebbero per scoprire con maggiore celerità quanti più casi di positività possibile. Prima che si propaghino nella società, infettandola.

Ma il calo dei numeri dei tamponi effettuati in questo periodo è stato registrato anche dalle cronache nazionali.

E così non va bene se vogliamo continuare a svangarla decentemente e meglio delle altre nazioni come sin qui fatto, se vogliamo riaprire le scuole con maggiore tranquillità ed evitare nuovi blocchi traumatici della nostra vita quotidiana.

Stiamo, infatti, vivendo un momento epidemiologico particolarmente stressante perché sino a quando la scienza medica non ne saprà di più, fino a quando non disporremo di un vaccino sicuro, saremo costretti a convivere con questo maledetto indesiderato ospite.

Sicuramente non possiamo farlo facendo finta che esso non esiste o che non possa farci alcun danno. Ma è giusto anche mitigare se non evitare l’angoscia dei primi mesi in cui siamo stati catapultati in questa straordinaria vicenda, sia perché le strutture sanitarie sono più avvertite, più organizzate e con una esperienza acquisita sul campo e sia perchè in larga parte della popolazione c’è la consapevolezza di agire con la prudenza necessaria. Nonostante le sirene negazioniste continuino ad imperversare e creare disorientamento.

Dobbiamo imparare dunque a convivere con questo rischio. E con un rischio, lo sappiamo tutti, si può convivere abbastanza serenamente se si è prudenti e attenti ad evitarlo.

Esattamente come accade tutti i giorni per le attività a rischio e pericolose. Chi lavora sui ponteggi, ad esempio, convive ogni giorno con il rischio di cadere giù, ma lo fa applicando tutte le precauzioni e le metodiche antinfortunistiche atte a prevenire la caduta. E così nelle altri innumerevoli casistiche di lavori pericolosi della nostra vita quotidiana.

Per convivere tranquillamente ed efficacemente con il covid19, dunque, oltre a continuare a seguire le buone pratiche note ed arcinote (mascherine, distanziamento interpersonale e lavaggio mani) e a strutture sanitarie sempre più adeguate ad affrontare i casi più gravi che dovessero manifestarsi, serve individuare il più rapidamente possibile tutti i positivi, isolarli e testare tutta la filiera di chi ha avuti contatti con gli stessi.

Per fare ciò serve fare più tamponi di quelli che vengono fatti ora, anche in presenza di tutti questi casi di rientro dall’estero.

Perchè se i positivi che spesso ospitano “il maledetto” a loro insaputa (gli asintomatici) li scopriamo subito….e li evitiamo.

E bisogna attrezzarsi subito, tenuto conto che con l’arrivo dei mesi freddi ci sarà l’aggravante di dovere districarsi tra febbri e malesseri di un normale raffreddore e/o influenza ……e il covid19.

E allora caro Leone faccia un balzo felino e provveda, servono più tamponi, per convivere con il virus ed evitare nuovi lockdown………in fondo siamo pochi qui, sotto la sua giurisdizione.

Ci stupisca.

Anche per coerenza con quanto dichiarato agli inizi di luglio, quando annunciò: “Puntiamo a mettere in sicurezza i cittadini lucani e i turisti. Sottoponendo a tampone ogni 7-10 giorni le cosiddette ‘sentinelle’, ossia gli operatori più esposti al rischio in questo periodo come camerieri, ristoratori e albergatori, ma anche chi lavora nelle guardie mediche turistiche, riusciremo ad adottare tempestivamente le necessarie misure sanitarie”.

Intervenendo nella sede dell’Azienda sanitaria di Matera, il 3 luglio, per l’esattezza, alla conferenza stampa di presentazione del progetto sperimentale di monitoraggio, spiegò che con “il coinvolgimento dei sindaci e degli imprenditori turistici, saranno quattro le aree della Basilicata interessate dal monitoraggio che partirà dalla seconda settimana di luglio: la zona costiera di Maratea, l’area del Parco del Pollino, il Metapontino e la città di Matera”.

La stessa giunta regionale il giorno precedente aveva adottato indirizzi strategici elaborati dal dipartimento Politiche della persona per fronteggiare la Fase 2 che sarebbe dovuta essere caratterizzata da un utilizzo del tampone naso-faringeo orientato alla prevenzione, implementando e rafforzando un sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2 dei casi confermati e dei loro contatti.

A tal proposito Lei spiegò che “per analizzare fino a duemila tamponi giornalieri è stato necessario poter contare sul supporto dei laboratori di microbiologia accreditati. E per dare un’idea sui criteri stringenti utilizzati, su 21 richieste di accreditamento giunte al dipartimento regionale, solo 4 sono state approvate”.

Un indirizzo strategico che avrebbe dovuto portare a tre livelli progettuali: un testing esteso con l’obiettivo di effettuare 1250 tamponi per la sorveglianza e altri 750 per le attività di prevenzione in ambito ospedaliero e per le attività produttive; il tracciamento dei contatti attraverso l’istituzione di un team regionale dedicato (Smart tracking team), e il trattamento dei casi positivi da realizzarsi con il rafforzamento delle Unità speciali Covid e mediante il contributo di infermieri di comunità, in affiancamento ai medici di famiglia, per l’assistenza domiciliare e la sorveglianza attiva dei pazienti non ospedalizzati.

Numeri che non ci sembra stiano trovando riscontro sul campo.