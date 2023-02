Più delle botte poté una lettera. E il governo parlò, per condannare la lettera non le botte.

Più delle botte poté uno scritto a smuovere lo governante muto. Ed infatti, da questo governo che non ha trovato il tempo per una parola di condanna all’aggressione squadristica da parte di un gruppuscolo aderenti al movimento giovanile di FdI a studenti del Liceo di Firenze, è scattata subito e rabbiosa la reazione contro la dirigente scolastica che aveva -con un lettera ai suoi studenti e famiglie– messo in guardia tutti dal sottovalutare rigurgiti che hanno similitudini con quanto già accaduto in Italia prima del ventennio fascista. E chi lo fa? Il ministro “dell’istruzione e del merito” Giuseppe Valditara che, invece di condannare il blitz squadrista, condanna la dirigente scolastica rea a suo dire di aver vergato una lettera “del tutto impropria” che lo ha profondamente (poverino) “dispiaciuto” per averla “dovuta leggere” lui e perché è “stata letta dagli studenti” (righe che li avrebbe scossi più delle botte?). Insomma, mettere in guardia contro il fascismo in una scuola di una Repubblica antifascista, a questo ministro sembra cosa strana… più di una aggressione fascista. Ma perché, lui assicura, che “In Italia non c’è nessun pericolo fascista, non c’è nessuna deriva violenta o autoritaria” (bisogna credergli sulla parola, ovviamente), convinzione che gli fa bollare quella della Preside di Firenze come “un atto di propaganda“, fino a minacciare che: “Se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure”. Insomma, un atteggiamento questo si del ministro che -se dovesse persistere- alimenta tutte le preoccupazioni sollevate proprio dalle reazioni all’attacco squadristico e dalla stessa lettera della dirigente, con un triste “qui non si parla di politica” che riemerge da quegli anni bui e che Valditara (involontariamente?) evoca. La regola sarebbe stata che lui avrebbe dovuto pronunciare quelle parole, rassicurare studenti aggrediti e famiglie, condannando le violenze. Non averlo fatto, agitando nel contempo minacce, la dice lunga, la dice tutta.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.