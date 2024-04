Pittella(il più votato alle Regionali) candidato alle Europee

Dopo Gianni, vicepresidente vicario del parlamento europeo dal 2009 al 2014, potrebbe toccare al fratello Marcello (Azione) approdare a Bruxelles, con la candidatura nella lista ”Siamo europei” nella ciricoscrizione Sud. Lo sapremo dopo il voto del 9 giugno. Lo ha annunciato lo stesso Pittella, ex governatore del Pd d Basilicata dal 2013 al 2018, che è stato il più votato tra i consiglieri regionali in provincia di Potenza con 7157 preferenze,a sostegno di una coalizione di controdestra guidata da riconfermato presidente Vito Bardi. Pittella, che fa parte della direzione nazionale di Azione, ha detto di aver riposto positivamente all’invito venuto da Carlo Calenda ed Elena Bonetti .”Mi hanno chiesto a nome di Azione -ha detto Pittella- di sostenere il partito nella sfida alle Europee, mettendo il mio nome a disposizione della lista ‘Siamo Europei”’. E ha precisato che lo ha fatto per spirito di servizio. ”Seppure reduce -ha aggiunto–da una faticosa campagna per le regionali, che ci ha consegnato una responsabilità cui non verremo meno , ho accettato la loro richiesta con spirito di servizio: l’affermazione di una forza riformatrice che abbia a cuore il Mezzogiorno merita ogni sforzo, ed io da uomo di partito darò il mio contributo”. E le Europee sono un impegno oneroso tra Basilicata e altre aree del Sud, confinanti con la nostra regione, come Campania, Calabria e Puglia.



IL POST DALLA PAGINA SOCIAL UFFICIALE

