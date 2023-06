Pittella con la Basilicata nel cuore… E non esclude candidato presidente materano

Prove tecniche di dialogo, ma nel segno di una visione regionale e senza preclusioni per una eventuale candidatura materana alla presidenza della giunta regionale. Ma prima occorre intendersi su programmi, priorità,alleanze e poi scegliere le candidature…Su questi temi l’ex governatore della Basilicata, Marcello Pittella, è disposto al confronto – ricordando la positiva esperienza di Matera 2019, che va rilanciata – dopo la richiesta di Giovanni Angelino ( Matera nel cuore) di sostenere una eventuale candidatura dalla Città dei Sassi e dintorni. Naturalmente, al momento, niente nomi ma solo un ”identikit” del candidato ideale materano, come riportato in precedenti servizi . Pittella,intanto, continua a macinare politica, forte di una esperienza consolidata, mentre Angelino si sta dando da fare sul piano organizzativo e politico. Con continue prese di posizione sia nei confronti del governo cittadino, guidato dal pentastellato Domenico Bennardi, che di quello regionale di centro destra (ma con tanti pezzi dell’ex centrosinistra all’interno) e prossimo alla scadenza, guidato dal forzista Vito Bardi. La campagna elettorale per le regionali 2024, del resto, ha scaldato i motori da tempo, tra candidature e riconferme palesi…quella del governatore Vito Bardi alla guida di una coalizione in continua fibrillazione, e quelle in cerca di aggregazioni e di possibili candidature ”tutte da definire” che spaziano dai cocci del vecchio centrosinistra a un terzo polo imploso, che dovrebbe essere la casa dei moderati. E poi ci sono le richieste di alternanza ”territoriale” alla guida del governo di via Anzio, che Giovanni Angelino ( Matera nel cuore) chiede che tocchi proprio alla provincia di Matera dopo le esperienze ”datate” di Filippo Bubbico e,prima ancora, di Gaetano Michetti. Naturalmente occorre fare i conti con i numeri e la Basilicata dalle tante contraddizioni amministrative e politiche, che sono alla base del suo lento degrado, è nata con una disparità territoriale consolidata: 100 comuni per la Provincia di Potenza e 31 per quella di Matera. Praticamente non c’è storia e l’effetto zattera, disegnato dalla Fondazione Agnelli è ormai una deriva inarrestabile con una spoliazione continua di servizi, nonostante la costante azione di accentramento di funzioni ( su tutte la Sanità) nel capoluogo di regione. Ma a furia di stringere il limone…si finisce (è un dato costante ed oggettivo) nelle aree metropolitane di Napoli e di Bari.



Pittella risponde ad Angelino (Matera nel cuore).

“Condivido con l’associazione ‘Matera nel cuore’, che mi ha sollecitato in merito alle prossime regionali del 2024, la centralità della Città dei Sassi per l’intera Basilicata. Non sfugge ad Angelino che è un’idea – da me e dal governo regionale che ho guidato – per la quale abbiamo lavorato instancabilmente, ponendo con il dossier a Capitale della Cultura per il 2019, e con la conquista corale del titolo, una pietra miliare per lo sviluppo della città; ed è altrettanto indubbio che, dopo gli ultimi anni di trascuratezza, debba tornare ad essere al centro dell’agenda politica, così come lo è stata nel recente passato grazie ad una chiara scelta programmatica. Credo che sia giusto partire da lì per immaginare la squadra che si candiderà ad essere guida della Regione: porre al centro le idee ed i programmi, aprendo a nuove esperienze progressiste sarà fondamentale per un nuovo scatto di sviluppo della nostra regione. Lontano dai campanili. Matera e Matera2019 è stato ed ha insegnato a tanti anche questo, come sa bene la vostra associazione. “Nulla questio” dunque ad un candidato materano, purché tenga a mente quanto fin qui detto, e sostenga in una visione unitaria seppur nelle particolarità, Matera come il capoluogo Potenza, assieme alle aree interne della nostra Basilicata.”

Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella, in risposta a Giovanni Angelino (Matera nel cuore).



LA RICHIESTA DI ANGELINO

Verso le elezioni regionali 2024, Angelino (Matera nel cuore): al Consigliere regionale Pittella chiedo di sostenere un candidato presidente del territorio materano

Matera nel cuore, l’associazione politica che mi onoro di presiedere, ha deciso da tempo di puntare su un candidato del Matera per le prossime elezioni regionali. E per dare forza alla nostra proposta politica mi auguro che il consigliere regionale Marcello Pittella, già governatore della Regione Basilicata, possa annunciare pubblicare il sostegno al nostro candidato, che sarà scelto dal territorio materano. La Regione Basilicata non può essere ancora governata in modo approssimativo e soprattutto non si può concedere sempre a Potenza il privilegio di scegliere un candidato presidente. Matera non può più attendere, anche perché dopo oltre 20 anni è arrivato il momento di affidare alla città dei Sassi e alla sua provincia la possibilità di candidare un profilo eccellente tra quelli disponibili sul nostro territorio. Se Pittella vorrà sposare la nostra causa saremo lieti di condividere insieme un percorso per le prossime elezioni regionali, in caso contrario noi andremo avanti per la nostra strada e sosterremo esclusivamente un candidato del territorio materano. Matera, capitale del turismo lucano, non può essere ancora ignorata o peggio ancora, tenuta ai margini della politica regionale. Matera non è un centro di periferia, Matera è patrimonio mondiale Unesco e nel 2019 è stata la capitale europea della cultura. Ecco perché non possiamo concedere un altro “giro” al territorio potentino quando si tratta di scegliere il candidato presidente in vista delle prossime elezioni regionali. Matera è un brand, Matera è la meta privilegiata di chi vuole scoprire la Basilicata, Matera non può attendere oltre. Ecco perché mi auguro che Marcello Pittella dica chiaramente che vuole stare dalla nostra parte, con un candidato presidente scelto da Matera e dai materani. Matera ha dato tanto a Pittella, ora mi sembra giusto che anche Pittella possa contribuire al nostro progetto politico in vista delle prossime elezioni regionali.