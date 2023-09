Pisticci-Pozzitello e viabilità provinciale…polemica Marrese/Merra

A seguito dell’ennesimo ennesimo incidente mortale avvenuto qualche giorno sulla Strada Provinciale 18, Pisticci-Pozzitello, è riemersa l’urgenza di interventi atti a rendere più sicura l’arteria. Questione che il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, nell’occasione ha ricordato (il comunicato dell’epoca lo leggete più avanti) che è da tempo che ciò è stato richiesto alla Regione Basilicata. Ricordiamo che a seguito della cosiddetta “riforma Delrio”, di renziana memoria, le Province sono state private delle necessarie dotazioni economiche atte a consentire lor di gestire le proprie funzioni, come la viabilità. Alle dichiarazioni del Presidente della Provincia, ha replicato piccata l’assessora regionale Donatella Merra ed ecco oggi una ulteriore nota di Marrese che prova a spegnere questo “ping-pong” tra le due istituzioni e dice “Basta polemiche, ogni istituzione faccia la sua parte”. “Stop a ogni tipo di polemica sui finanziamenti necessari a garantire strade più sicure e moderne. La richiesta è del Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che rispondendo all’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, ha chiesto alla Regione “maggiore operatività sui finanziamenti per migliorare la viabilità provinciale. Un segnale importante sarebbe quello di riconoscere subito il finanziamento di circa 2 milioni di euro necessario a mettere in sicurezza la SP 18, Pisticci-Pozzitello, con l’installazione di nuovi guard-rail e la sostituzione di quelli incidentati, l’incremento dell’illuminazione notturna di incroci e innesti, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nei punti in cui ciò è necessario. Per la stessa arteria, inoltre, sin dallo scorso maggio abbiamo chiesto le risorse necessarie per garantirne l’allargamento di un tratto: il progetto è in attesa di ottenere il finanziamento di 8 milioni di euro.

All’assessore Merra non sfugge qual è la situazione post riforma delle Province: sa che non hanno risorse finanziarie non solo per gli interventi sulle strade, ma finanche per il taglio dell’erba. Per chiudere il bilancio, spesso ricorrono ad interventi integrativi che arrivano dal Governo e dalla Regione. In pratica, dopo la riforma Delrio è divenuto impossibile riuscire a governare. Alla luce di questo chiediamo maggiore sostegno da parte della Regione.

In merito alle risorse finanziarie che la Merra ha ricordato di aver dato alla Provincia di Matera è giusto ricordare che quei fondi, oltre a rappresentare la classica goccia nell’oceano, sono stati non solo assegnati sulla base di parametri nazionali e regionali che prevedevano l’immediata cantierabilità dell’intervento, ma erano il frutto di una programmazione ormai decennale: per questo oggi è opportuno sedersi intorno a un tavolo al fine di programmare tutti gli interventi urgenti che, come l’assessore regionale alle Infrastrutture sa bene, sono molteplici e non si limitano alla sola SP 18. Tra le maggiori criticità, infatti, ricordo quelle sulle provinciali 277, 104, 55, 97, 271, 5, e tante altre che necessitano di interventi urgenti.

Riconosciamo l’impegno personale che l’assessore alle Infrastrutture ha sin qui profuso e che, ne siamo certi, continuerà a profondere, ma è pur vero che Merra da sola non può affrontare tutte le criticità della viabilità regionale: proprio per questo vogliamo coinvolgere per intero la maggioranza che governa la Basilicata con l’obiettivo di superare, tutti insieme, i ritardi sul tema.

Alla Merra e a tutto l’esecutivo regionale, con rinnovata fiducia in un operato sinergico, rinnoviamo l’invito ad accelerare e a riprogrammare gli investimenti sul territorio. Noi – ha concluso Marrese – faremo la nostra parte continuando a lavorare con tutte le istituzioni per poter risolvere i problemi dei cittadini”.

……l’Assessore alle infrastrutture Donatella Merra aveva scritto che: “Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Provincia di Matera, dopo i tragici fatti di Pisticci, ci lasciano con l’amaro in bocca, a maggior ragione in virtù di programmazioni, riprogrammazioni e finanziamenti destinati dalla Regione alla Provincia con i quali quest’ultima avrebbe potuto aggredire criticità e disagi che ora, giustamente, dopo l’ennesimo incidente mortale, preoccupano la popolazione. Rammentando “il suo costante impegno a favore dell’esteso patrimonio della viabilità provinciale di Matera, con investimenti per svariati milioni di euro, solo negli ultimi tempi, e interventi realizzati per ammodernare e mettere in sicurezza le arterie interessate. La recente tragedia avvenuta sulla provinciale SP 18 Pisticci-Pozzitello deve però fare riflettere soprattutto l’ente gestore della strada che in questi anni ha indirizzato le corpose risorse ricevute secondo quelle che ha ritenuto essere le proprie priorità. Evidentemente, la Provincia di Matera ha valutato diversamente situazioni che invece avrebbero dovuto trovare risposte più rapide e urgenti. La Regione è sempre venuta incontro alle Provincia laddove sono state evidenziate e segnalate necessità ma occorre che sia quest’ultima a definire con esattezza le reali esigenze del territorio che devono essere affrontate razionalmente, soppesando costi e benefici delle opzioni e delle scelte da queste discendenti. Spetta alla Provincia dare una scala gerarchica alle proprie necessità e garantire, in ogni caso, la corretta manutenzione delle strade procedendo, quando occorre, anche alla limitazione della velocità del traffico, attraverso misure di sicurezza o precise segnaletiche, che avvertano di eventuali rischi e pericoli. I fattori che influiscono sulla incidentalità delle strade sono infatti molteplici e non ci si può sempre aggrappare alla scarsità di mezzi e risorse, spesso nemmeno reale in quanto esito di ponderazioni non sempre efficaci, allorché si verificano delle disgrazie. Quest’ultime vanno prevenute con azioni che prendano in considerazione vari aspetti della viabilità, tra i quali manutenzione, monitoraggio e controllo della propria rete viaria, la cui competenza è, si ribadisce, della Provincia. La Regione si è già fatta carico dell’assenza di risorse e dell’estensione del patrimonio della viabilità provinciale, solo nell’ultimo biennio ha destinato alla Provincia di Matera quasi 17 mln di euro che quest’ultima ha programmato non includendo tra le priorità la Sp 18 Pisticci-Pozzitello o, per citare un’altra situazione che richiede azioni immediate, la ex SS 277 che va ad intercettare la SP112, che è stata segnalata dai Sindaci di quel territorio per diversi interventi urgenti.”

Ma cosa aveva dichiarato Piero Marrese il 26 settembre, appena saputo del nuovo incidente? “Non è possibile che la politica si occupi delle emergenze solo sull’onda dell’emozione determinata da incidenti mortali. Alla Regione Basilicata abbiamo chiesto da tempo i necessari finanziamenti per poter intervenire con gli opportuni allargamenti della sede stradale e, più nell’immediato, per la sua messa in sicurezza. A maggio scorso, infatti, chiesi al Presidente Bardi e all’assessore Merra un finanziamento di oltre 8 milioni di euro per l’adeguamento della sede stradale, ma ricordo che già a gennaio il Consiglio regionale approvò all’unanimità una mozione con la quale si chiedeva al governatore lucano di finanziare il progetto di allargamento e messa in sicurezza dell’intera strada. A gennaio, poi, a seguito di richiesta del sindaco di Pisticci, condivisa con la Provincia, la Prefettura ospitò un incontro per affrontare la tematica in oggetto. Ad oggi, però, non abbiamo ottenuto neanche un centesimo, a fronte di richieste reiterate e di un’intensa attività progettuale: sempre a maggio, infatti, l’ufficio tecnico provinciale ha redatto un progetto per la messa in sicurezza attraverso la posa di guard-rail e la sostituzione di quelli incidentati, per l’incremento dell’illuminazione notturna degli incroci ed innesti sulla SP, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nei punti in cui ciò è necessario, per un totale di 2 milioni di euro. Va comunque ricordato che la Provincia di Matera ha già messo in campo interventi su questa arteria: allargamento della sede stradale del tratto Pisticci-Pozzitello e realizzazione della rotatoria; pulizia delle cunette, installazione della pubblica illuminazione su alcuni incroci; ri-bitumatura del tratto da Pisticci a contrada San Leonardo. Inoltre, proprio nei giorni scorsi è arrivato il semaforo verde per procedere al taglio di alcuni alberi ritenuti pericolosi: a causa della burocrazia solo adesso la Provincia potrà procedere al taglio. Nell’invitare cittadini, politica e associazioni a sostenere l’azione continua che svolge la Provincia sul fronte del reperimento dei fondi, mi duole constatare che, purtroppo, la situazione è quella che conosciamo. Ecco perché, congiuntamente alle criticità sollevate dal sindaco di Pisticci, Domenico Albano, e dalla consigliera provinciale, Viviana Verri, nel ribadire che la messa in sicurezza della strada non è più procrastinabile, chiedo a Bardi e Merra di convocare un tavolo tecnico per fare il punto della situazione, ma, soprattutto, che nell’immediato la Regione stanzi i fondi necessari per la messa in sicurezza e che pianifichi al più presto lo stanziamento di risorse necessarie per ampliare l’arteria”.