“Come annunciato prima del Consiglio, non ho votato contro la sfiducia al Governo Bardi, lasciando l’Aula. La ri/nomina di Cupparo dopo le sue molteplici dimissioni, non era sul tavolo del Coordinamento regionale di Forza Italia così come non era negli accordi partitici perdere il consigliere Enzo Acito“.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro che aggiunge: “Non credo che la ‘terza Giunta Bardi’ abbia i numeri per poter governare. Ieri la sfiducia è stata scongiurata, ma quei voti non basteranno per approvare provvedimenti e bilanci. Concludo dicendo che sono fiero e orgoglioso di aver conosciuto Enzo Acito, il migliore consigliere dell’XI legislatura”.

E se lo dice lui, uno dei tre assenti alla seduta consiliare di ieri sera, questa maggioranza deve essere per davvero arrivata al capolinea e ora prova solo a vivacchiare, trovando conferma a quanto avevamo già scritto a caldo alla fine di quella surreale seduta della massima assise lucana (https://giornalemio.it/politica/al-bardi-ter-i-conti-non-tornano-assenti-tre-consiglieri-di-maggioranza/).