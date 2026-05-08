Pio La Torre, l’antieroe della legalità che lottò contro la Mafia

Dalla parte degli ultimi, a cominciare dai ”iurnatari” i contadini siciliani che lavoravano a giornata, fino alle lotte per la terra che videro tra le vittime Placido Rizzotto finendo anche lui in prigione quando era alla guida di Confederterra della Camera del lavoro. Pio La Torre,figlio di contadini, che portava in quel cognome la visione e la forza lungimirante di stare dalla parte giusta, dei diritti e della legalità trovò spazio e vigore nelle file del Partito comunista italiano ricoprendo via via incarichi di responsabilità fino ad approdare in Parlamento. Non fu facile lottare con e dentro lo Stato contro la Mafia, una ”priovra” da affrontare a viso aperto e cercando di tagliarne i tentacoli che ne alimentavano la vita: soldi, appalti, investimenti con la sponda o la connivenza della politica. E fu nella commissione antimafia che spese ogni energia per far approvare una legge che porterà anche il suo cognome l sull’associazione mafiosa, come ci racconta Francesco Calculli direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, in una minuziosa e argomentata ricostruzione di quella figura di militante della legalità. E quel provvedimento approvato in Parlamento segno la sua fine, quel 30 aprile del 1982. Una legge che resta un baluardo di volontà e di legalità, alla quale guardarono con interesse politici e magistrati che continueranno la battaglia di Pio La Torre credendo nello Stato e a difesa della Costituzione, nonostante trame e trattative tra mafia e poteri deviati della storia grigia del Belpaese. Pio La Torre resta un esempio per i giovani, per quanti ragionano con la propria testa, conoscono la storia e non incappano in gaffe clamorose quando scambiano vittime di Mafia con quelle delle Br,https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/05/07/gaffe-di-valditara-sulluccisione-di-piersanti-mattarella-lui-solo-un-lapsus_d9a0047c-675b-4f29-9bfa-001b779e2497.html, come ha fatto il ministro della pubblica istruzione e del merito Giuseppe Valditara sull’ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella.E figure come quella di Pio Latorre e di altri ‘servitori’ dello Stato legale e della Costituzione andrebbero studiati a scuola. Anche per quello che fece per la pace con la marcia contro l’installazione di missili a Comiso. Tema di stretta attualità. E l’Italia, come è scritto nella Carta Costituzionale, non è non deve essere un Paese guerrafondaio come Israele e Stati Uniti.



PIO LA TORRE: LA BATTAGLIA DI UN COMUNISTA CONTRO IL POTERE MAFIOSO.

Di Francesco Calculli. Era il 30 aprile 1982 quando due killer spararono a Pio La Torre e Rosario di Salvo , suo autista , in via Li Donni a Palermo. Li uccisero per fermare la proposta di legge che introduceva il reato di associazione mafiosa e confiscava i beni ai boss: quella che diventerà la legge Rognoni – La Torre. Pio La Torre era un comunista, un tenace uomo del sud, un instancabile combattente per l’emancipazione dei lavoratori, un intransigente nemico della mafia. Quarantatre anni dopo, quella legge porta ancora il suo nome. La vita di Pio La Torre , quest’uomo generoso e di straordinario fervore, s’intreccia così strettamente con le vicende sociali e politiche della Sicilia e del Mezzogiorno da diventare un simbolo di quelle forze che con più coerenza combattono dall’immediato dopoguerra la dura battaglia per il rinnovamento e lo sviluppo non solo del Mezzogiorno, ma dell’intero Paese. Una vita segnata subito , nella stessa origine sociale. Pio La Torre nasce nel 1927 da una famiglia di contadini poveri dell’agro palermitano , a Mezzomonreale , poche centinaia di metri dal luogo in cui sarà barbaramente ucciso. Il contatto quotidiano con i braccianti ( gli « jurnatari » dell’agrumeto), i contadini poveri , i drammatici essenzialissimi problemi delle borgate costituiscono un punto di riferimento importante, decisivo, per la scelta politica e ideale di La Torre. Nel ’45 , a diciott’anni, si iscrive alla Federazione giovanile comunista; due anni dopo , mentre a prezzo di duri sacrifici familiari ha preso la licenza liceale e s’è iscritto all’università, già lavora a quella che una volta si chiamava la Confederterra -CGIL, di cui diviene presto uno dei dirigenti regionali di maggior prestigio. E’ la stagione delle grandi lotte per la terra, in Sicilia, e Pio La Torre ci si butta a capofitto , con uno slancio e una passione per la battaglia politica che rimarranno una sua costante inconfondibile. E’ il momento della prima, decisiva esperienza. Pio La Torre guida il movimento per l’occupazione delle terre lasciate incolte dagli agrari parassiti in una zona chiave della prepotenza e della violenza della mafia, la zona di Corleone dove impera l’allora giovanissimo Luciano Liggio e dove è stato ammazzato il sindacalista e capolega Placido Rizzotto.



Ma gli occhi della polizia, allora, sono tutti per La Torre e per il suo movimento. Pio La Torre è arrestato insieme a centinaia di contadini e braccianti; è tenuto in carcere preventivo un anno e mezzo : uscirà soltanto in occasione del processo. E dal carcere, come conferma la lettera inviata a Paolo Bufalini, Pio La Torre continuava a seguire le battaglie politiche e sindacali e a sentirsene partecipe direttamente . Perché – scrive – in questo modo lui e i contadini di Bisacquino avrebbero annullato il proposito del nemico, che era appunto quello di separarli dell’eroico movimento che in Sicilia e altrove nel Mezzogiorno si andava sviluppando. Subito dopo il carcere passa alla Camera del Lavoro di Palermo, di cui diventa segretario nel 1952. Sono anni durissimi, per il movimento operaio palermitano: ai grandi Cantieri navali la mafia è il braccio armato del padrone; le direttrici della selvaggia speculazione urbanistica cominciano ad essere tracciate a raffiche di mitra da feroci gang. In quel crogiolo di aspre, difficilissime realtà Pio La Torre cresce come dirigente politico del popolo palermitano e siciliano. Ideatore e animatore instancabile di iniziative e di lotte, Pio La Torre non si sottrae mai, è pronto a rispondere ad ogni chiamata, ad ogni richiesta, ad ogni esigenza, con immutato entusiasmo e anche, quando ce n’è bisogno, con grande modestia. Era necessario rafforzare le strutture del sindacato in Sicilia? Eccolo assumere , a cavallo degli anni Sessanta, l’incarico di segretario regionale della CGIL. Ma poi ecco il partito chiedergli un impegno più diretto e complessivo: e allora sarà per cinque anni il segretario regionale del partito , mentre si è laureato in scienze politiche e da deputato all’Assemblea siciliana ha assunto un ruolo di punta anche nell’iniziativa parlamentare del PCI.



E con la stessa semplicità , subito dopo aver diretto il partito in Sicilia, assume l’incarico di segretario della federazione palermitana dove più necessari sono tra il ’67 e il ’69 la sua esperienza , il suo ricco contributo di idee, la sua capacità di mobilitazione. Intanto, è chiamato a far parte della direzione del partito dopo che già dal ’60 era stato eletto nel Comitato Centrale. E’ tempo di utilizzare in modo più ampio le sue grandi doti. Con i primi anni Settanta è quindi chiamato a Roma, come vice – responsabile dapprima della sezione agraria e successivamente della sezione meridionale. Nel 1972 è eletto alla Camera, nella circoscrizione della Sicilia occidentale, che rappresenterà fino al suo assassinio. Con il XV congresso del PCI, nel 1979, entra nella segreteria . Ed è in questa veste che l’anno dopo è chiamato dal partito ad occuparsi del coordinamento delle iniziative dei comunisti nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.



Non sarà, ancora una volta, un impegno burocratico , per lui. La sua vastissima esperienza, la sua intelligenza politica, quel suo tratto così inconfondibile di lavoratore accanito lo impegnano in primissima persona in una campagna che guardava già oltre le dimensioni più urgenti della tragedia. Del « no » all’evacuazione e del rifiuto di qualsiasi misura burocratica decisa sulla testa dei terremotati fa una bandiera.« Bisogna decidere insieme alla gente, con fantasia e coraggio », dice: «Mai come oggi è necessario far rivivere la democrazia, dare nuova linfa alla vita organizzata, esaltare le funzioni e i compiti degli enti locali. Una battaglia, questa, da vincere insieme alla gente che è stata colpita e che deve impossessarsi del proprio destino ». Sarà questa linea ad imporre profondi mutamenti dell’iniziativa del governo; e a costringere tutti a fare del dramma del terremoto una cartina di tornasole di questioni essenziali di democrazia e di sviluppo programmato. Sono questioni chiave sulle quali Pio La Torre continuerà a battere con vivacità e ostinazione quando nel settembre del 1981, lascia Roma per tornare daccapo in Sicilia come segretario regionale del partito. E’ una proposta della direzione che tiene conto della grande esperienza accumulata da La Torre e dalla necessità di assicurare alle organizzazioni comuniste dell’Isola una direzione adeguata alla drammaticità e all’urgenza dei problemi siciliani . Su tutti questi problemi domina quello della criminalità mafiosa. Aveva assunto questo incarico da appena dieci giorni quando Pio La Torre, con lo slancio e la caparbietà che lo distinguevano, guidò a Comiso la marcia per la pace, la prima grande manifestazione contro l’installazione dei missili Cruise. Fu dunque uno degli organizzatori più assidui della partecipazione dei comunisti al nuovo movimento per la pace che in Italia , tra l’80 e l’81, stentava ad assumere il vigore e l’estensione di altri Paesi europei.



L’impegno in questa battaglia costituì così per lui una sorta di ponte nel passaggio da un incarico all’altro. Pio La Torre ha vissuto , anche da parlamentare, tutta la stagione della Commissione Antimafia firmando la relazione di minoranza , e ha avuto per anni un chiodo fisso: costringere il governo a prendere provvedimenti coerenti e adeguati alla gravità della situazione. Lo fece scrivendo la legge sull’associazione mafiosa: non bastava arrestare i mafiosi , bisognava togliergli potere e ricchezza. Su quella legge si giocò tutto. Rileggere oggi la sua analisi è come leggere un testamento politico: aveva visto prima degli altri dove la mafia stava andando. Come sempre, Pio La Torre traduceva la politica in fatti. Scrive su Rinascita :« Non tutta la DC è mafia, ma ci sono gruppi e uomini della DC che hanno fondato le loro fortune sul sostegno delle cosche mafiose ». Come reagire? « Per sconfiggere la mafia e il suo sistema di potere è indispensabile l’impegno unitario e convergente di tutte le forze democratiche nazionali, aggredendo il cancro prima di tutto all’interno dei singoli partiti », aveva scritto Pio La Torre. Pensava infatti che solo in questa visione unitaria si potesse trovare il bandolo per una ripresa dell’iniziativa democratica contro il potere mafioso. Ed è proprio questa unità ciò che più temevano i suoi assassini. Pio La Torre è stato l’unico parlamentare della Repubblica ucciso dalla mafia mentre era ancora in carica. A 44 anni dalla sua morte, è doveroso raccontare l’eccezionale normalità di un eroe che non ha mai voluto diventare un eroe, l’umanità di un uomo ancora scomodo, che interroga ciascuno di noi, chiedendoci fino a dove siamo disposti a metterci in gioco per vivere davvero le nostre battaglie.

