Pinto(Ansb): Su strade e ospedale Stigliano sindaci come le “stelle” di Cronin…

Provocazione, ironia? Fatto sta che la considerazione dell’avvocato Leonardo Pinto, presidente onorario dell’Ansb sul silenzio dei sindaci del comprensorio di Stigliano sulla inadeguatezza della statale 277, necessaria per raggiungere l’Ospedale, è di quelle che ponte interrogativi. E qui il titolo- solo questo, la storia è un’altra- del romanzo ‘’ E le stelle stanno a guardare’’ dello scrittore e medico scozzese Archibald Joseph Cronin, prodotto nel 1971 in una miniserie tv della Rai, la dice tutta sullo stimolo al ‘civisimo’ sollecitato da Pinto. In sintesi se non ci si fa sentire, non si prendono posizioni per il territorio, si fanno passi indietro e lo spopolamento, l’emigrazione avanzano. Pinto punta il dito con il ‘vecchio che avanza’’ con il ritorno di tanti primi cittadini della politica del passato. Ed è qui il dramma. Non c’è stato ricambio generazionale perché non è stato fatto crescere nessuno o quasi. E le stelle stanno a guardare, con qualche meteorite…una coltellata di ingratitudine di memoria shakesperiana.



*INDISPENSABILE LA SCESA IN CAMPO DEL CIVISMO*

*PER FERMARE I FALLIMENTI POLITICI*

*Nella tragedia “Giulio Cesare” di Shakespeare, Cassio a Bruto: gli uomini, in certi momenti, sono padroni del loro destino. La colpa, caro Bruto, non è delle nostre stelle, ma di noi stessi….*

*Infatti, i Sindaci della collina materana, Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, San Mauro Forte e Stigliano, sebbene sollecitati, omettono di prendere posizione su due questioni fondamentali, sollevate in loro vece dalla ANSB: sistemazione della ex SS 277 Grassano Scalo-Stigliano per agevolare il transito di autombulanze del 118 e l’estensione del servizio radiologia dell’Ospedale di Stigliano ad esterni, mentre eleggono, all’unanimità, nuovo Presidente dell’Unione dei Comuni Collina Materana, Carmine Nigro, Sindaco di Gorgoglione.*



*Il vecchio che avanza; e che vecchio!!! Le cui prodezze politiche, come ricordava Pinuccio Di Franco, non richiedono approfondimenti.*

L’omissione dei Sindaci, a sostenere le due iniziative dell’ANSB, che essi stessi avrebbero dovuto assumere, unitamente alla scelta politica del vecchio che avanza, provano, ove ne fosse stato bisogno, che l’unico modo per uscire dalla palude sociale nella quale i professionisti della politica ci hanno trascinati, è la scesa in campo del CIVISMO con la mobilitazione di persone libere e competenti *sinceramente partigiane del bene comune* .

Il silenzio dei Sindaci sulle due questioni sollevate dall’ANSB é imperdonabile e non può e non deve passare inosservato.