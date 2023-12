Pinto..un po’ di pazienza : sta per nascere il nuovo per le Regionali

Sotto l’albero la svolta o l’alternativa? Se preferite. Cosi pare per quanti come Leonardo Pinto non si rassegnano alle investiture dei candidati presidenti per il centro destra e per il centro sinistra, per le regionali 2024. Da farsi cadere le braccia ma c’è uno spiraglio per quanti non intenderebbero votare né per Angelo Chiorazzo, che domani si presenterà al Motel Park di Potenza, e né per Vito Bardi che dovrebbe essere riconfermato dalla coalizione di centrodestra.’’ Nella politica lucana, purtroppo, il vecchio non è ancora morto- afferma in una breve nota l’avvocato Leonardo Pinto- e il nuovo non è ancora nato, MA STA PER NASCERE. E sarà il regalo sotto l’Albero di Natale per i Lucani che consentirà loro di affrancarsi politicamente dalle prepotenze e dai fallimenti politici del centrodestra e del centrosinistra’’ Attendiamo sviluppi.



LE RIFLESSIONI DI LEONARDO PINTO

Elezioni regionali 2024: Chiorazzo, che non è il candidato dei vescovi, sarebbe un valore aggiunto. Certo, del vecchio sistema politico incurante della grave situazione socio-economica in cui versa la Basilicata, pensato e imposto da Speranza (ministro della sanità, che non si è accorto del disastro della sanità pubblica lucana), per confermare al Governo della Regione il fallimentare centrodestra oltre che per curare la malata sanità pubblica con la sanità privata. Questa é la prospettiva politica dell’incontro di domani al Park Hotel di Potenza.

