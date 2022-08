PINTO : ” RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MA NELL’ INTERESSE DEI CITTADINI”

Se il BelPaese è a corto di riforme concrete, fattibili e si ritrova puntualmente con l’arrosto bruciato, per via di cortine di fumo, alzate puntualmente in campagna elettorale o quando le cose non vanno come nei ”desiderata” , sopratutto per i soliti noti, è bene fare chiarezza. Sull’argomento ritorna con la puntualità e con ”Lex dura lex” alla mano l’avvocato Leonardo Pinto, dopo le osservaziooni sulla bozza di riforma del ministro Cartabia e gli annunci e considerazioni di Silvio Berlusconi sulla non impugnabilità nei gradi di giudizio. Pinto precisa con un post, che ribadisce ancora una volta come la riforma della giustizia, quando si deciderà a mettere mano in maniera seria e senza i condizionamenti che finora l’hanno accompagnata, deve tutelare prima di tutto l’interesse pubblico.

A chiarimento

LA GIUSTIZIA CHE VUOLE BERLUSCONI & C.

Utile solo a imputati e condannati; in Italia, per fortuna, la maggior parte dei cittadini rispettano la legge, non sono condannati, né imputati, né indagati e neppure riabilitati.

Dunque, la riforma della giustizia, contrariamente alle stravaganze politiche berlusconiane, deve tutelare l’interesse pubblico, cioè l’interesse proprio della pluralità di individui, quindi di tutti i cittadini, anche delle persone offese dal reato. Ciò vuol dire, molto semplicemente, che la norma, in un paese veramente democratico, non si caratterizza per il colore politico del legislatore ma per la finalità della stessa e, ove si tratti di codici o leggi fondamentali, non può essere a termine.

Tale principio è stato ripetutamente mortificato dagli interventi susseguitesi dal 1994 in poi.



Affinché il concetto sia definitivamente chiaro, appare opportuno ricordare che in Italia, durante il ventennio fascista, quando oggettivamente vi era un difetto di democrazia, ad occuparsi della riforma del codice penale e quello di procedura penale fu Alfredo Rocco, insigne giurista ritenuto tale da tutti, anche dai padri costituenti; infatti, il secondo comma delll’art.27 della Cost. (approvata nel 1947), per la descrizione delle pene, richiama l’art.17 e ss. del vigente codice penale approvato nel 1930. Ed ancora, per fare altro esempio, l’art.2 del vigente codice penale afferma un principio di grande civiltà giuridica ripreso dall’art.25 della Costituzione approvata, come noto, anche da Togliatti e Terracini nel 1947. Ciò dimostra che le norme fondamentali di un corpus iuris di uno Stato moderno non possono essere oggetto di propaganda elettorale. Il contrario accade nelle repubbliche delle banane dove non esiste la certezza del diritto, ma la certezza della prepotenza e della prevaricazione dei più elementari diritti umani.

Secondo Berlusconi, le sentenze di assoluzione di primo e secondo grado non saranno più impugnabili se vincerà il centrodestra; perché, a suo avviso, un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto a non essere perseguitato dalla giustizia. Ma la giustizia, se tale, non perseguita, afferma e tutela diritti.

L’uomo assistito da pessima concezione politica, tralascia di spiegare che in Italia esistono tre gradi di giudizio sia in materia civile che penale; i primi due attengono al merito delle questioni, il terzo riguarda la corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale (error in iudicando) o di diritto processuale (error in procedendo); quindi i tre gradi di giudizio, previsti dal codice Rocco, costituiscono massima garanzia sia per l’imputato che per le altre parti del processo.

In base a quanto si legge e si ascolta, il processo dovrebbe finire dopo due gradi di giudizio solo se l’imputato viene assolto; mentre se condannato sarebbe possibile il ricorso per cassazione. Questo in un paese serio si chiama “barzelletta”.

Invero, la questione dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento è stata già affrontata dal legislatore nel 2006 con la legge Pecorella, dichiarata incostituzionale dalla Consulta.

Orbene, alle mostruosità giuridiche della Cartabia (improcedibilità dell’azione penale dopo il processo di primo grado), si aggiungono le stravaganze politiche di Berlusconi & C.

Per ridurre la durata dei processi é sufficiente rispettare le regole che esistono; ma questa è musica che non piace ai magistrati e neppure agli avvocati. Per avere conferma di ciò é sufficiente osservare quello che accade nelle aule di udienza. La politica, che dovrebbe far rispettare le regole esistenti, non interviene perché va bene così. Amara verità.

Problema serio: ad occuparsi di giustizia non sono più giuristi apprezzati da tutti, ma imbonitori politici.

Una riflessione va fatta sulla “tangentopoli materana”, questione serissima, di cui nessuno parla.