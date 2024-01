Pinto non si rassegna e invita la ‘’società civile’’ a farsi avanti

E pare che sia l’ultima chiamata ai ‘’liberi e forti’’ ,se verranno fuori in maniera consistente e coerente, e se si creeranno le condizioni, per mettere da parte i diktat delle coalizioni di centrosinistra(termine improprio in Basilicata) e di centrodestra(altro termine improprio per la presenza di figure dell’ex centrosinistra del precedente quinquennio) che hanno portato al ‘’centro’’ di Roma le sorti di questa regione.L’avvocato Leonardo Pinto, ‘’lucano non rassegnato’’, continua a ripetere che non ci sta ma sa bene che sono dietro l’angolo i colpi di coda e i colpi di scena, di quanti sono abituati a stare al potere o vogliono ritornarci a tutti i costi. Così le sorti della Basilicata ( è questo il nome della regione, come riportato nella Costituzione e nello Statuto regionale) sono legati a calcoli e compromessi delle sedi romane, né più né meno come si fa per l’Italia a Bruxelles o a Washington. Altri sono padroni del nostro destino, ma chi non ha portato il cervello all’ammasso di qua o di là, non ci sta e poco crede a primarie ( tra i iscritti o tesserati di coalizione?), al canto del cigno della nomenklatura piddina nel lago stagnante e limaccioso della politica o di un centrodestra che attende il carroattrezzi per muoversi. Servono donne e uomini che favoriscano l’arrivo della Provvidenza…Ancora qualche giorno.



PRIMARIE CON CHIORAZZO, CANTO DEL CIGNO DELLA NOMENKLATURA DEL PD

CENTRODESTRA IN PANNE

INTERVENGA LA SOCIETA’ CIVILE

La candidatura di Chiorazzo a Presidente della Regione non è “affaire private” del PD e del M5S ma questione di interesse pubblico.

Infatti, tale candidatura è improponibile per evidente conflitto di interessi con la Regione Basilicata: la cooperativa Auxilium, di cui Chiorazzo è il deus ex machina, “negli ultimi 20 anni …… ha incassato ben 140 milioni di appalti dalla regione ……..Non solo. Grazie a vecchie proroghe e nuove aggiudicazioni, la sua ”Auxilium” continuerà a beneficiarne fino al 2028, vale a dire durante tutto il mandato che conta di ottenere a primavera2024….” come riferito recentemente da Il Fatto Quotidiano; anche se l’interessato sostiene che risolverà il conflitto d’interessi “oltre le previsioni di legge”.

E’ veramente singolare, per usare un eufemismo, che il PD abbia proposto consapevolmente un candidato in palese conflitto di interessi con Regione e che lo proponga, dopo lo strappo con il M5S, per le primarie.

Il PD, cioè Speranza, Bubbico, De Filippo, Folino, Santarsiero & C., non contenti del capolavoro politico fin qui realizzato, ora pretendono che si facciano le primarie con un candidato in palese conflitto d’interessi prima che questi lo risolva “oltre le previsioni di legge”. E chi mai può accettare altra simile “imposizione”? Diciamo che è uno scherzo, meglio è il canto del cigno della nomenklatura del PD.

Intanto il centrodestra è in panne: non riesce ancora a risolvere l’enigma del candidato Presidente, né dispone di risultati positivi della gestione regionale. Né i bonus (frutto di risorse naturali che ci appartengono, perciò nulla di speciale) compensano il disastro della sanità pubblica, l’acquiescenza all’autonomia differenziata, l’assenza di programmazione (non di realizzazione) di infrastrutture e interventi sociali di rilievo per evitare spopolamento della regione.

Dunque, la Lucania può essere salvata solo dai Lucani evitando le improvvide imposizioni delle segreterie nazionali dei partiti e dei movimenti.

Oggi a Sant’Angelo Le Fratte la società civile farà sentire la sua voce.

Avv.Leonardo Pinto – Un Lucano non rassegnato