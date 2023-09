Pinto: finiamola con la vacuità della retorica. Quando volteremo pagina?

Domanda giusta,quella sollevata dall’avvocato Leonardo Pinto, nell’ambito di un dibattito spesso affidato alle pagine social ma che non alimentano dibattito, riflessioni e crisi di coscienze…negli elettori, pronti a lamentarsi quando si ritrovano a governare mediocri, incapaci, opportunisti e, (senza offesa per gli instancabili asini da soma) ciucci e presuntuosi. Qualcuno li avrà pure votati…visto che non si hanno riscontri di brogli elettorali o di accordi sottobanco per tenere al potere delle teste di legno. E allora Pinto, passando per la incompiuta linea ferroviaria Ferrandina, La Martella e stop (per adesso) sulla avveniristica e impattante ferrovia appulo lucana di piazza della Visitazione, realizzate per Matera 2019, per continuare su sanità e carovita, chiede che si volti pagina. Ma prima serve una salutare riflessione, accompagnata da mea culpa e canti morandiani all’insegna del ‘’Non son degno di me…’’ La Basilicata può voltar pagina così. Altrimenti, e siamo sempre di meno, saremmo punto e daccapo all’insegna dell’antico detto popolare ‘’Scart frusc e ven primiera…’’ con il valore scontato del due di coppa a briscola, che lascia le cose come stanno… L’anno prossimo ci sono le elezioni regionali. Carte truccate? Sta a chi ragiona con la propria testa buttare il gioco a terra.



LE RIFLESSIONI DI PINTO

Oggi é sabato e riesco a partecipare al confronto animato da Michele Vizziello, oculista, sul gruppo “Matera Ferrovia…” . Le questioni sollevate da Giovanni Caserta, e con i miei interventi, non sono a favore o contro i Materani. Ma la lettura di fatti oggettivi che non possono essere più ignorati, né tollerati.

Per deformazione professionale sono abituato ad andare al cuore del problema. Tralasciando Matera capitale della cultura, i Sassi patrimonio dell’UNESCO, la presenza dei turisti ecc., è certo che non abbiamo una classe politica capace di svolgere proficuamente la sua funzione; non si tratta di opinione, ma di amara constatazione in base a quanto accade quotidianamente. Tale carenza, e sono convinto di quello che affermo (Giovanni è più prudente), è dovuta all’assenza di intellettuali liberi non asserviti al potere politico ed economico; infatti, gli attuali intellettuali lucani (quindi anche materani), salvo rarissime eccezioni, sono in parte opportunisti in parte “conigli”; si tratta di borghesi conservatori (quelli di sinistra, come dice Mario Manfredi, sono peggiori) e pantofolai (mi piace ripeterlo), abituati a guardare attraverso i vetri siccome non hanno il coraggio di aprire la finestra e osservare quello che accade perché temono di prendere il raffreddore; la metafora rende bene l’idea.

Ciò premesso, qualche considerazione.

Non si può essere contemporaneamente a favore e contro il completamento della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera a seconda del momento e delle circostanze; peggio, essere a favore e contro le FAL e regalarci, come ha fatto De Ruggieri con il supporto di illustri assessori, Poli Bortone e D’Andrea, lo scempio della nuova stazione FAL di Piazza Matteotti deturpata permanentemente, utile solo alle FAL. De Ruggieri passerà alla storia per aver consentito la realizzazione di una portaelicotteri senza elicotteri; questa è la nuova stazione FAL, vero obbrobrio urbanistico.

I citati assessori, fior fiore della cultura (?), utili per De Ruggieri, hanno posizioni politiche -come noto- diametralmente opposte, la prima (Poli Bortone) notoriamente conservatrice; il secondo (D’Andrea) dovrebbe essere progressista, mi riservo di chiederglielo in pubblico appena avrò la possibilità di farlo.

Orbene, a proposito della portaelicotteri, non ricordo di aver sentito elevarsi (seriamente) una sola voce di protesta di quelli che io definisco, a ragione, intellettuali accademici che hanno stancato con le loro fumisterie tese solo a garantirsi un minimo di visibilità personale (miserrima ambizione); anche perché per farli tacere basta una targa o un ricordo.

Recentemente, anche ad Aliano, si è svolto l’evento “Rock Scotellaro”; sarebbe un progetto pensato per dialogare con tutti. Che si aggiunge ai due comitati (nazionale e regionale) per celebrare il centenario della nascita di Rocco Scotellaro. Tutti, dal centrodestra al centrosinistra, hanno condiviso. Tranne il povero Scotellaro (ne sono fermamente convinto) il quale, se sapesse, manderebbe affanc…… tutti quelli che gli hanno cucito addosso “un vestito politico” che mai avrebbe indossato.

Quando deve finire la stagione delle vacuità?

Vogliamo riprendere a ragionare con un minimo di serietà e impegno civico che non esistono più?

L’amico e collega Franco Di Caro conosce bene le condizioni in cui versa la giustizia in provincia di Matera e in Basilicata, grazie anche a gravi responsabilità di avvocati che hanno il dovere di pretendere il rispetto di norme processuali dando l’esempio; cosa che non avviene; alcuni di loro sono privi di etica professionale e morale, altri sono acquiescenti. Sono stufo, e non accetto più, che si possa fare finta di niente e giustificare il tutto in virtù di rapporti personali e di famiglia. Basta, con la retorica effimera!!! In Basilicata buona parte delle famiglie sono afflitte da vera disperazione.

Per concludere, il problema non é essere a favore o contro i Materani; a favore o contro Matera o Potenza; urge voltare pagina e iniziare a scrivere una nuova storia politica e sociale della Basilicata.