Ha scosso la testa per tutta la durata dell’incontro sulla ipotizzata riorganizzazione della sanità lucana, sciorinata da tutte le angolazioni nell’auditorium Moscati dell’ospedale Madonna delle Grazie, ma l’avvocato materano Leonardo Pinto non ha potuto che commentare tanta mediocrità con i passi di Dante.E l’ostello di dolore è venuto fuori tra postumi di pandemia, amnesie, ipocrisie e lucanemie. L’ipotesi di riordino o riorganizzazione non convince, visto che l’ Ospedale Madonna delle Grazie è stato abbondantemente svuotato di funzioni, penalizzato nelle professionalità a vantaggio di un accentramento al San Carlo di Potenza, sempre meno frequentato dagli stessi cugini del capoluogo di regione, ma che si appresta a ospitare la facoltà di Medicina della Basilicata. Lunedì, infatti, a Potenza è fissata la conferenza stampa di presentazione del progetto che diventerà esecuto dall’anno accademico 2021-2022 e grazie a una convenzione con gli atenei di Napoli e di Roma. La Regione, da quanto appreso nelle scorse settimane, investirà inizialmente 6 milioni di euro. Un progetto in cantiere da 30 anni che nelle intenzioni dei promotori dovrebbe supportare e non poco la sanità lucana. Piuttosto avremo docenti di fuori regione e,naturalmente, il San Carlo riceverà ulteriore risorse dal bilancio regionale. E quindi il riordino, con la nascita di una Azienda sanitaria unica, e a gestione regionale avrà un preciso indirizzo di investimento. Piuttosto che Lor Signori guardino i dati della migrazione sanitaria. Dove si recano, effetto covid 19 a parte, la gente dei comprensori del Metapontino, del Materano, del Melfese, Lagonegrese e via elencando. Il Ministro della Sanità Roberto Speranza, non ha nulla da dire? L’ottimo avvocato Leonardo Pinto troverà senz’altro un passo della ”Commedia” di Dante da dedicargli.

PER DIRLA CON DANTE, LA SANITA’ LUCANA FINITA IN UN OSTELLO DI DOLORE NELLE MANI DI POLITICI SPROVVEDUTI

Amara riflessione di Dante sulla condizione politica dell’Italia, attualissima.

Ieri ho partecipato alla presentazione del progetto regionale di riordino dei servizi sanitari da parte dell’Assessore, Dott.Rocco Leone, e dei Consiglieri Regionali di maggioranza Dott.Giammichele Vizziello, Ing.Enzo Acito, Piergiorgio Quarto, oltre che del dirigente Dott.Ernesto Esposto e del Dott.Gaetano Annese Direttore Generale Azienda Sanitaria di Matera.

Livello istituzionale dell’organizzazione e gestione dell’incontro pari allo zero. Mi piacerebbe essere smentito.

Il Dott.Annese ha introdotto l’incontro con 13 parole di numero essendosi limitato a dire: la parola all’Assessore Leone che dirà cose buone sulla riorganizzazione della sanità. Poi è intervenuto l’assessore, il quale, dopo brevi e concitati preamboli, è arrivato subito al dunque ipotizzando la soppressione dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Sono piovute aspre critiche sull’attuale gestione delle strutture sanitarie in provincia di Matera e sulle ipotesi di riordino.

Ieri, insomma, alla presenza di consiglieri regionali materani di centrodestra è stata ipotizzata la soppressione dell’ASM locale con fatali ricadute negative sull’Ospedale Madonna delle Grazie. Voce contraria il Consigliere Regionale 5 Stelle Perrino. Incredibile, ma vero!

Dopo lo spettacolo cui ho assistito (assai negativo), seguendo l’esempio di Dante, appare proprio necessario lanciare il grido di dolore:

“Ahi serva Basilicata, di dolore ostello, nave senza cocchiere in gran tempesta, nelle mani di politici poco accorti, non donna di province, ma bordello” con la speranza che i Consiglieri Regionali, presenti ed assenti all’incontro di ieri, rinsaviscano ed evitino di mortificare ulteriormente i cittadini lucani inibendo loro di disporre sul territorio di strutture sanitarie efficienti e di qualità.