Pinto: cambiare si può, partendo dai paradossi…

…E il presidente onorario dell’Associazione Nuova Sanità e Benessere lo fa partendo dalle risorse, tante che ha la Basilicata, ma mal gestite. Altrimenti non staremmo a commentare, con tanta ipocrisia, i dati sull’emigrazione, l’invecchiamento della popolazione,il taglio e la carenza dei servizi ‘’ in una regione dove il potere decisionale è altrove, magari in una cabina di regia romana. L’incontro con i sindaci del Medio Sauro, di sabato 27 maggio a Santarcangelo ( Potenza) sul tema ‘’Un’ altra Basilicata è possibile?’’ è un invito a svegliare coscienze, spirito critico, a lavorare – con quanti non si rassegnano a mediocrità e alla consuete promesse – per invertire la rotta. Una esperimento che sarà realizzato anche nel Materano



LE RIFLESSIONI DI PINTO.

Il tema del convegno di sabato prossimo costituisce una tappa fondamentale per comprendere le cause del mancato sviluppo socio-economico della Basilicata e pone l’interrogativo se sia possibile immaginare una Basilicata diversa, priva delle criticità da cui è storicamente affetta. La novità è il dibattito con il pubblico; scelta sicuramente coraggiosa che va ascritta al merito degli organizzatori, quindi anche dell’ANSB.Anticipo i punti da cui partirò per sollecitare un confronto all’interno del gruppo per raccogliere spunti che intendo capitalizzare nell’intervento che farò.I Lucani, da secoli, hanno i seguenti nemici:- una borghesia retriva e opportunista che, come mi piace ricordare, preferisce guardare fuori attraverso i vetri, ma non apre la finestra per non prendere il raffreddore; cioè non ha il coraggio di mettersi in gioco accontentandosi del “minimo sindacale”; – intellettuali ed accademici che, fatte le dovute eccezioni, non osano socialmente e godono parlandosi addosso, estraniandosi dal contesto sociale in cui vivono, ignorandolo completamente;- un ceto politico, anche qui fatte le dovute eccezioni, servile verso il potere centrale, perciò infedele verso gli elettori; nonché funzionalmente incapace di gestire le tante risorse che abbiamo e che fanno della Basilicata la regione più ricca d’Europa e, al tempo stesso, per l’80% circa del suo territorio, la più povera.Questi sono i punti dai quali partirò per “sognare”, mi sia consentito (in politica va fatto per non essere asfittici), una Basilicata diversa certamente possibile; all’uopo, proporrò scelte e azioni facilmente realizzabili evitando retorica e pratiche intellettuali legate a ricordi di “belle époque” che la Lucania, invero, non ha mai avuto dopo essere stata conquistata dai Romani perché diventata una regione di “amministrati” le cui sorti sono sempre dipese dal buon cuore del conquistatore di turno.La partecipazione al convegno, pertanto, è importante non per fare numero, che certamente non mancherà, ma per assistere al dibattito che seguirà -certamente interessante- per capire come, quando e dove organizzare analoga iniziativa in provincia di Matera.Un’ultima chiosa: va riconosciuto ai Sindaci del Medio Agri Sauro la chiara volontà di voler dare una spallata al “sistema politico lucano” non più tollerabile. Ritengo si tratti di ribellione civica (proprio così) tesa al perseguimento del bene comune dei Lucani; per questo ciascuno di noi la deve sostenere. Arrivederci sabato a Sant’Arcangelo[