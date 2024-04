Pinto: Astensione e sconfitta annunciata. Centrosinistra faccia ‘’mea culpa’’

Il buon Piero Marrese, in un mese dalla investitura per il campo democratico (l’ex centrosinistra ridimensionato) ha fatto quanto poteva per recuperare uno svantaggio oggettivo nei confronti del centrodestra del riconfermato presidente Vito Bardi, che ha guadagnato alla vigilia del voto apporto e voti di Azione , di Italia Viva confluito in Orgoglio Lucano e di una serie di esponenti di centrosinistra ,che hanno portato consensi dalla sua parte. Un errore fatale, per il campo democratico, frutto di ottusità e di una impostazione, a monte, per non aver costruito nei tempi e nella maniera giusta né coalizione, né programma condiviso e né tantomeno lavorato alla scelta dei candidati. E partire con queste condizioni, evidenziate da marchiani e sciagurati errori dopo la contestata candidatura di Angelo Chiorazzo ( la candidatura durata un paio di giorni di un medico del San Carlo fino alla rinuncia del parlamentare Speranza a candidarsi) hanno finito con il disorientare l’elettorato,mettendo alla berlina l’intera Basilicata su media nazionali. Sull’argomento ritorna l’avvocato Leonardo Pinto, che mette in risalto il dato grave sull’astensionismo ,che è aumentato, e con un consiglio regionale che è stato eletto dalla minoranza degli elettori di Basilicata. Non è il solo lo ha fatto anche il governatore della Regione Campania, che ironizza sul ‘’successo’’ del campo largo in Basilicata e dà un giudizio lapidario – in una dichiarazione riportata dall’Ansa- sul non voto: “Astensionismo mancanza di fiducia e rispetto per ceto politico’. Buona riflessione.



L’INTERVENTO DI LEONARDO PINTO

IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE NON E’ STATO ELETTO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI LUCANI, SCONFITTI E MORTIFICATI DAI COMPETITORS POLITICI

La prima doverosa ed amara constatazione è la elezione del nuovo Consiglio Regionale da meno del 50% degli elettori lucani; quindi saremo governati da una minoranza della maggioranza degli elettori Lucani.

Se questo non inficia tecnicamente il risultato elettorale, dimostra però -inequivocabilmente- che la maggioranza dei Lucani disapprova fortemente la classe dirigente sia del centrodestra che il centrosinistra.

Proviamo a capire, per induzione, quali possano essere state le cause di un simile risultato che deve far riflettere senza “tifoserie” e supponenze assai inopportune e fuori luogo in questo momento.

La storia insegna che mai la vittima può essere salvata dal suo carnefice. Teorema applicabile anche alla politica.

E’ accaduto che i responsabili del fallimento socioeconomico che affligge da anni i Lucani, consolidato dal governo regionale di centrodestra, hanno preteso di somministrare ricette risolutive con un “vecchio” travestito da “nuovo”: mi riferisco alla tentata imposizione di Chiorazzo quale candidato Presidente che, a prescindere dal sollevato conflitto di interessi, non rappresenta certamente il nuovo politico, come spiegato dalla stampa. I proponenti hanno capoticamente ignorato la contrarietà a tale ipotesi sia di movimenti e partiti della stessa coalizione di centrosinistra che di associazioni espressione della società civili. Si è quindi trattato di una candidatura fortemente divisiva voluta e sostenuta dalla nomenklatura del PD: Speranza, Boccia, Bubbico, De Filippo, Santarsiero, Folino & C..

Imposizione venuta meno dopo mesi di logoranti traccheggi politici che hanno spaccato il PD, il M5S e allontano associazioni e movimenti ben disposte a creare un’alternativa politica progressista credibile e vincente in grado di battere il centrodestra conservatore.



In extremis, è stato designato candidato Presidente Piero Marrese, il quale -onestamente- non poteva fare di più, anzi ha fatto buon viso a cattivo gioco facendo campagna elettorale insieme a tifosi di Chiorazzo, la cui candidatura ha creato aspre divisioni. Divisioni che hanno provocato una insolita transumanza di partiti -storicamente di centrosinistra- verso il centrodestra, accolti a braccia aperte; mi riferisco ad Azione e Italia Viva fortemente contrarie a Bardi, poi diventate alleate di Bardi.

Ora assistiamo a spiritosaggini fuori luoghi, politicamente prive di pregio: Chiorazzo il più votato. Non è difficile ipotizzare i motivi, ma questo fa aumentare i malumori nell’area progressista, e non solo.

Alla luce di quanto accaduto nella fase preelettorale e dei risultati delle urne, nessuna delle forze in campo ha vinto, mentre gli unici veri sconfitti sono ancora una volta i Lucani, purtroppo, che devono trovare la forza di affrancarsi da un giogo politico non più sopportabile.

Avv.Leonardo Pinto



E QUELLO DI VINCENZO DE LUCA

NAPOLI, 23 APR – Il campo largo in Basilicata? “E’

stato un successo”. Risponde con una battuta il presidente della

Regione Campania Vincenzo De Luca alla richiesta di un commento

sulla sconfitta del centrosinistra alle elezioni regionali.

“L’astensionismo è un dato – analizza poi, a margine della

presentazione del festival Comicon – si è visto anche in

Basilicata, una terra garbata, dove meno della metà sono andati

a votare. Questo è un segnale di mancanza di speranza, di

fiducia nel futuro, di rispetto per il ceto politico. I

cittadini ti votano non solo per i programmi, che per altro non

ci sono più, non saprei distinguere quelli di una o di un altra

coalizione. E’ venuto meno il rispetto, cioè riconoscere

caratteristiche di rigore, coerenza, impegno di vita. Da questo

punto di vista il crollo della partecipazione è dato anche da

scomparsa di leadership vere, dei Kennedy, Palme, Mandela. Non

abbiamo più quelle grandi figure che con la propria vita

testimonino i valori, e questo ovviamente pesa soprattutto per

le giovani generazioni. Alle quali insegniamo non quello che

sappiamo ma quello che siamo”. (ANSA).