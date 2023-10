Pilla(Verde è popolare): In Basilicata si vota. Congelate tutte le cariche di partito

E la cosa riguarda tutte le regioni dove si voterà, nel 2024, per le elezioni regionali. A dirlo sul sito web di Verde è Popolare, il coordinatore nazionale Gianpiero Pilla, in vista dell’incontro nazionale che il partito avrà Saint Vincent ( Valle d’Aosta) dal 27 al 29 ottobre.

LA NOTA UFFICIALE

Verde è popolare: “Congelate tutte le cariche di partito nelle regioni in cui si andrà al voto”

Il coordinatore nazionale di Verde è Popolare Gianpiero Pilla in una nota comunica che “il 21 ottobre in accordo con l’onorevole Gianfranco Rotondi, ritiene opportuno congelare tutte le cariche di partito anche in virtù dell’appuntamento di Saint Vincent dal 27 al 29 ottobre nelle regioni prossime al voto, eccezion fatta per i segretari regionali. Di fatti dopo Saint Vincent si darà corso alla campagna tesseramenti su tutto il territorio nazionale al fine di riorganizzare il nuovo partito denominato Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi in cui confluirà Verde è Popolare.