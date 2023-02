Piero , sociologia a Trento, e il ricordo di Tony Negri

Solo a citare quella facoltà a Trento è inevitabile far riferimento ad esponenti delle Br, che l’hanno frequentata, Renato Curcio in primis e a un periodo difficile per il nostro Paese che dopo il ’68 doveva fare i conti con un passato e un presente ,dove i rapporti tra classi sociali e istituzioni furono conflittuali per vari motivi, tra stragi ,terrorismo, tentativi di svolte autoritarie interne e pressioni e presenze ‘’internazionali’’ che alimentavano la instabilità delle istituzioni. E allora esperienze come quella del giovane studente Pietro Centolanza da Grassano, che si iscrisse a sociologia, ma abitando a Verona, sono di quelle che tengono dentro l’esperienza di migrante ( in Basilicata oggi la situazione è notevolmente peggiorata), la volontà di rimboccarsi le maniche e quella di essere coerente per formazione professionale e politica. Verona e Trento realtà lontane anni luce dalla vita e dalla storia della Basilicata offrono uno spaccato di una Italia dalle scelte radicali, come quelle di Pietro che vive in trincea le realtà del disagio e dell’integrazione, in una ‘’casa famiglia’’ ante litteram, poi in un caseggiato dove il ‘’concetto’’ di silenzio sfocerà nella clandestinità degli inquilini di piano …fino a un piccolo impiego nella Cisl, che lo porterà a fare cultura nella classe operaia di una nota casa editrice invitando il filosofo marxista Toni Negri ( arrestato nel 1979 nell’inchiesta su Autonomia Operaia, alla condanna e poi alla candidatura nel Partito redicale). Esperienza che durò una lezione, naturalmente, rispetto alle tante che lo portarono a frequentare quella di Trento dove- accanto alla filiera marxista- c’era anche quella del preside di Facoltà Francesco Alberoni dalla grande borsa a tracolla gialla. Trento con due colori sgargianti, dalla storia contrapposta, destinata a scolorirsi nel grigiore dell’Italia ‘’smarrita’’ di oggi. Ma lasciamo al cronista del tempo, Pietro Centolanza, il racconto di anni irripetibili e con tanto coraggio da portare in piazza, sui luoghi di lavoro e all’Università.



A VERONA

A Grassano negli anni Sessanta ha avuto sede un Ufficio della Cassa del Mezzogiorno i cui funzionari erano del Nord e uno di loro di Verona. Alcuni di noi giovani del paese, stimolati dall’attività dell’ufficio che si interessava di cooperazione in ambito agricolo intraprendendo anche iniziative culturali, entrammo in amicizia con quelle persone e quando cominciai a maturare l’idea di iscrivermi a Sociologia presso l’università di Pesaro Urbino, l’amico di Verona mi propose Trento. La mitica facoltà di sociologia di Trento. Volentieri avrebbe fatto in modo di trovarmi una sistemazione, a Verona che comunque è ben collegata a Trento da treni quasi ogni ora, in una casa famiglia che si occupava di reintegrare nella vita sociale ragazzi che avevano avuto a che fare con la giustizia. Io, in attesa di trovare una soluzione più consona al mio stato di studente, avrei dato una mano nella gestione della casa e in cambio avrei avuto una camera tutta per me. Il mio impegno sarebbe stato circoscritto a fare quattro chiacchiere con i ragazzi, a pranzare con loro e a fare qualche passeggiata per non farli sentire del tutto abbandonati o controllati solo da avvocati e carabinieri, che di tanto in tanto si affacciavano nella casa. C’era una cuoca, un’inserviente e uno dei ragazzi che,per aveva raggiunto una buona autonomia e superato le difficoltà per le quali si trovava in quella comunità, era adibito alle mansioni di responsabilità come portare la contabilità e provvedere alla spesa quotidiana. Son rimasto con quei ragazzi per quattro o cinque mesi e almeno due volte ho accompagnato qualcuno di loro in Corte d’Appello a Venezia per le udienze dei loro processi.



Per cui mi dispiacque lasciare quei ragazzi quando trovai casa in un palazzo, centralissimo, dove una signora, che fungeva da portiera, pochi mesi prima era stata raffigurata sulla copertina della Domenica del Corriere perché aveva visto atterrare nel cortile un ufo. Questa simpatica e corpulenta donna in verità dirigeva anche un piccolo traffico di frequentatori di due o tre “disponibili” signore abitanti del palazzo.

Al primo piano abitava un simpatico giovane sedicente scrittore che pare fosse sul suo manoscritto che stava scrivendo da quattro o cinque anni ed era amorevolmente assistito da una sorella insegnate di scuola materna. C’era un professore in pensione, vedovo, amante e grande conoscitore di Dante e all’ultimo piano, al quarto, oltre alla mia abitazione che avevo preso in affitto dall’attempata ricca proprietaria di tutto il palazzo, quella di Gigi, che sarebbe diventato mio grande amico essendo anche lui iscritto a Sociologia anche se frequentava la facoltà in maniera molto sporadica in quanto di professione postino.

L’appartamento era luminoso e si affacciava proprio di fronte al conservatorio da cui mi giungevano, gradite, abbondanti e talvolta dolci note di musica.

Qualche tempo fa Gigi mi ha inviato un libro che racconta la vita di un giovane professore di lettere delle medie, Armando Lanza . Non l’ho mai conosciuto ma dal libro ho appreso che molto dopo di me, che ormai ero tornato in Basilicata già da due anni, aveva abitato lui l’appartamento ancora con i mobili con cui io lo avevo arredato e aveva occupato proprio la mia stanza. E probabilmente in esso aveva maturato la scelta di aderire alla lotta armata aderendo alle BR tanto da abbandonare quell’abitazione e trasferirsi in un altro quartiere per meglio coprire le sue scelte e per non creare problemi agli amici che lasciava. Con le brigate rosse progettò il rapimento di Dozier, il generale US Army a cui chiese, dopo aver scontato la pena carceraria, ottenendolo il consenso alla piena riabilitazione.



Trovai anche lavoro, presso la CISL che in quel periodo cercava uno studente anche a mezza giornata che coadiuvasse i due sindacalisti della Federlibro, settore molto attivo perché aveva a che fare con la Mondadori che aveva una sua grossa sede in Verona. Il mio compito era quello di un tutto fare (fotocopie, correttore di bozze di articoli che venivano pubblicati su un giornaletto, impaginatore appunto del giornaletto e via discorrendo), ma non mancarono occasioni di andare a fare picchetti la mattina al cambio di turno notturno e nemmeno occasioni di andare avanti alle scuole a volantinaggio per sensibilizzare gli studenti alle lotte sindacali degli operai. Anzi fu proprio durante un picchetto davanti allo scientifico che, scambiato per uno studente troppo facinoroso nonostante la fascia di sindacalista che avevo al braccio, ricevetti una manganellata da un poliziotto di cui porto sulla testa ancora il segno.

In considerazione del fatto che avevo avuto modo di conoscere per motivi di studio il filosofo marxista operaista Toni Negri, professore all’università di Padova, e di leggere alcune sue opere, ma soprattutto perché il segretario confederale della CISL di allora di Verona era una persona colta, marcatamente di sinistra e desiderosa di cultura per sé e per gli operai, fui invitato ad organizzare un ciclo di lezioni per le maestranze della Mondadori che, in verità, si iscrissero in tanti apprezzando moltissimo l’iniziativa.

Toni Negri tenne una sola lezione perché alla fine di essa, andati via tutti, fui chiamato con urgenza dal segretario nella sua stanza. Mi disse che il sindacato non è un luogo dove si fa la rivoluzione e che non ce l’ha nemmeno come obbiettivo. Se avesse saputo …

Tanto avevo avuto il presalario, cinquecento mila lire in due rate e il piccolo stipendio della CISL non mi serviva più.

P. Centolanza





ALL’UNIVERSITA’

Mi era stato detto che la facoltà si trovava in via Verdi a due passi dalla piazza del Duomo. Vi sarei arrivato a piedi dalla stazione.

Dovevo iscrivermi all’Università per una Facoltà invisa alla mia famiglia che, in tutti i modi, cercò di dissuadermi. Fortunatamente trovai appoggio in amici di Verona che mi ospitarono e mi trovarono anche un lavoro di mezza giornata presso la sede di un sindacato … ma questa è un’altra storia di cui ho già raccontato qualcosa.

Arrivai a Trento, da Verona, attorno alle dieci di una splendida giornata di sole di un ottobre degli ultimi anni sessanta. Aveva viaggiato con me in treno un ragazzo, Gigi, che sarebbe divenuto il mio miglior amico per tutto il periodo universitario ed oltre e anzi fu lui a segnalarmi quella che poi è diventata la mia abitazione definitiva. Anch’egli frequentava Sociologia ed era al secondo anno.



Appena uscito dalla stazione fui colpito da un monumento altissimo che si erigeva maestoso proprio nel centro della piazza: la scultura aveva un comportamento austero e un braccio era proteso verso un punto indistinto che dava l’impressione di indicare con gli occhi e con l’indice della mano. Gigi si fermò, guardò anch’egli verso l’alto in direzione del volto della statua e sorridendo sornione mi disse: “E’ il monumento a De Gasperi e si racconta che il giorno della sua inaugurazione, quando fu scoperchiato, da quella mano protesa pendeva un enorme cartello con la scritta ‘la merda in questa città arriva fin qua’.

Invece Trento è una città odorosa e nel suo insieme tranquilla e appoggiò il progetto dell’onorevole Flaminio Piccoli di istituire una facoltà che, inconsapevolmente, qualche problema avrebbe potuto creare, ad esempio nel fare esplodere le contraddizioni la cui economia aveva basi prevalentemente agricole. Ma questa è una considerazione indotta da certi avvenimenti che solo in seguito e in maniera del tutto imprevista si manifestarono; l’intendimento era quello di aumentare il prestigio della città e di crearvi occasioni di sviluppo e di ricerca sopratutto a seguito della raggiunta autonomia, del miracolo economico italiano e del boom del Nordest.



La tranquillità della città contrastava con l’animosità di via Verdi e della facoltà in essa ubicata che soprattutto in quell’autunno era caratterizzata anche da furenti discussioni condotte da due leader, Renato Curcio e quella che dopo qualche mese, nell’agosto del 1969, sarebbe diventata sua moglie, Margherita Cagol a seguito del matrimonio che fu celebrato in un santuario di Val di Non.

Di quelle discussioni inizialmente faticavo a seguire il senso ma mi interessava il clima e la passione che tutti i partecipanti alle numerose assemblee, impiegavano negli interventi. Come ebbi subito a capire, Trento, o meglio la facoltà di sociologia, era una scuola di marxismo. Vi era però un’eccezione che quindi non poteva che diventare una macchietta: uno studente paffutello, con i capelli folti e gli occhi stralunati si aggirava tra le aule e i corridoi con due cartelli che gli pendevano davanti e dalla schiena inneggianti alla monarchia.

A un certo punto, a mattinata ormai abbastanza inoltrata di uno di quei primi giorni universitari, il vociare che sempre c’era nell’atrio, attorno alle segreterie e su per la scalinata monumentale del palazzo, si placò. Tutti si voltarono verso il portone di ingresso: entrava lui, il deus ex machina, il Preside della facoltà, Francesco Alberoni, con a tracolla una enorme borsa gialla.



P. Centolanza