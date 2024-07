Piero Marrese: dopo 3 mesi nuova Giunta regionale che penalizza donne e materano

“Dopo quasi 3 mesi dalle elezioni regionali oggi abbiamo finalmente potuto interloquire con la nuova giunta regionale. Un ritardo considerevole che ha creato un vuoto di visione e di programmazione per la nostra regione. Come rappresentante della minoranza consiliare ho rivolto ai neo assessori gli auguri di buon lavoro nell’interesse della comunità lucana, ma li ho invitati a mettersi celermente all’opera per fronteggiare le tante criticità della nostra regione.” E’ quanto scrive il consigliere regionale Piero Marrese con una nota in cui rileva che “Non possiamo però fare a meno di sottolineare la scarsa rappresentatività concessa alla provincia di Matera e alla differenza di genere nella composizione dell’esecutivo. Il secondo governo Bardi nasce all’insegna dei ritardi e dei fragili equilibri di maggioranza, dal canto nostro lavoreremo per incalzare il governo regionale ad affrontare i tanti problemi sul tavolo. La Basilicata ha aspettato già troppo, ora si governi nell’interesse dei lucani”.

