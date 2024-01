Piero Gobetti antifascista della prima ora. A Matera un carteggio al Museo del Comunismo

Una riflessione e una testimonianza, pagata con la vita, quella di Piero Gobetti, sempre attuale nell’Italia contemporanea dove i tentativi palesi o subdoli di ‘’riabilitare’’ quello che la storia ha sconfitto sul campo e che ha portato alla Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza. E fu il pensiero di quel liberale ad anticipare quello che sarebbe stato il fascismo durante un ‘’Ventennio’’, che portò a una svolta autoritaria, ai fallimenti delle guerre su vari fronti e poi a quella civile…Un carteggio importante dell’opera gobettiana è a Matera al Museo del Comunismo e della Resistenza, come riporta un post della istituzione museale, che riceve visite e contributi anche dall’estero. Tanto interesse verso la figura di Gobetti anche su Giornalemio.it, con un articolo del 2020 a firma di Francesco Calculli, direttore del Museo, ripreso dai lettori che lo hanno riportato nella classifica dei 10 più letti della filiera social del nostro blog.https://giornalemio.it/politica/gobetti-ce-lo-ricorda-amare-litalia-ma-con-orgoglio-europeo/



NELLA BIBLIOTECA DEL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA IL CARTEGGIO 1924 DI PIERO GOBETTI ( scheda bibliografica a cura di Francesco Calculli ) Dopo i carteggi 1918-1922 e 1923, sempre a cura egregiamente filologica di Ersilia Alessandrone Perona ecco dispiegarsi il Carteggio 1924 (Einaudi) di Piero Gobetti, il raffinato intellettuale liberale che forse capì il fascismo prima di altri e lo seppe spiegare meglio in quella che sarebbe diventata la sua forma autoritaria, dittatoriale, avulsa da qualsiasi contesto democratico. Le 1765 lettere di questo volume corrispondono all’intensissima attività svolta dall’intellettuale torinese nel 1924 su vari fronti, politico innanzitutto, ma anche letterario ed editoriale. In un anno drammaticamente decisivo per le sorti dell’Italia, nel pieno della crisi Matteotti, l’ingente quantità di messaggi ricevuti da tutta Italia, in gran parte da ignoti che manifestavano consensi o dissensi o avanzavano proposte a un giovane editore apprezzato per il suo coraggio, è di per sé una testimonianza significativa. Gobetti visto dai suoi contemporanei è un’altra chiave di lettura che il carteggio propone, facendo emergere un mondo sommerso non disposto a cedere al regime di Mussolini.