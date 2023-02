Piero fu salvato dall’eschimo… ma quanta paura dopo il comizio!

Lui, il giovane studente di sociologia Piero Centolanza, da Grassano, in trincea e in piazza ci andava volentieri, da militante di Sinistra anche quando c’era da disturbare i comizi del segretario del Movimento sociale italiano Giorgio Almirante. Era prassi, quasi un dovere, opporsi per disturbare, evitare che parlasse il leader della Destra, che era all’opposizione e fuori dai partiti dell’arco costituzionale. Con tutte le conseguenze per Piero che la cosa comportava, con le inevitabili cariche della polizia o dei carabinieri e gli eventuali scontri con i ‘’camerati’’, che erano organizzati in un efficiente servizio d’ordine. Era il 1972 e Piero con l’amico Gigi, del quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/politica/piero-sociologia-a-trento-e-il-ricordo-di-tony-negri/ i due compagni erano a Brescia per contribuire a disturbare il comizio del segretario missino. In quella piazza della Loggia, che sarebbe diventata teatro di una strage di matrice neofascista il 28 maggio 1974 e con i sospetti del coinvolgimento di esponenti dei servizi segreti, come accaduto per altri attentati stragisti come in piazza Fontana a Milano, alla stazione di Bologna. Una stagione calda e con una scia di sangue rimasta tra i tanti dubbi della storia ‘’grigia’’ del Paese. E quel giorno a Brescia la tensione era alta, perché in piazza della Vittoria, c’era anche un comizio del Pci. Una presenza provvidenziale …che in qualche modo salvò i contestatori venuti da Verona per più di una carica. Ma poi la buona stella, non quella rossa, fu offuscata da un imprevisto…e per Piero le cose si misero male. Fu costretto a guadagnare la stazione ma con quell’eschimo addosso c’era il rischio, reale, di essere riconosciuto dai camerati con tutto quello che ne sarebbe seguito…Dove scappare, visto che di lì a poco erano arrivati altri giovani? In un ufficio…ma i passi degli inseguitori e ritmici come le ‘’mazzate’’ che stavano per arrivare. Piero si era cagato addosso, come scriverà nel ricordo che pubblichiamo di seguito, ma erano altri compagni che tornavano a casa con lo stesso treno. La buona stella, rossa, era tornata…

Alla stazione di Brescia



Nell’aprile del 1972 negli ambienti di sinistra c’era fermento perché in maggio ci sarebbero state le elezioni politiche e Almirante scorrazzava lungo tutta la penisola a fare comizi. Era venuto a Verona in piazza dei Signori e, nonostante contrastati dalle forze di polizia, avevamo fatto di tutto per disturbare il suo discorso: così era stato a Padova e a Vicenza. Quando si seppe che sarebbe andato anche a Brescia, io e Gigi prendemmo il treno e ci recammo nei pressi di Piazza della Loggia dove sapevamo che ci sarebbe stato il comizio. C’erano già un sacco di compagni e quindi anche un sacco di polizia.

Il “repubblichino” parlava e noi giù a urlare cercando di guadagnare strada per avvicinarci il più possibile alla piazza. Le forze dell’ordine per evitare il contatto con i missini ci respingevano e noi arretrando ce ne andavamo verso piazza della Vittoria dove, in concomitanza, c’era il comizio del partito comunista. La prima carica, forse per un inconsapevole rispetto della piazza rossa sia da parte nostra che da parte dei celerini, si calmò a ridosso del comizio del PCI. Ma già la seconda carica fu più furente e ci sospinse fino a piazza della Vittoria e, con nostra grande sorpresa e … gratitudine, la folla comunista si allargò facendoci spazio al suo interno e si richiuse di fronte alle forze dell’ordine come in un abbraccio facendoci sentire accolti e protetti.



La cosa si ripeté per altre due volte ma In questi andirivieni lungo il viale persi il contatto con Gigi con cui, comunque, mi ero accordato che qualunque cosa fosse accaduto ci saremmo aspettati in stazione fino all’ultimo treno in partenza per Verona.

Era già buio e passeggiavo lungo il marciapiede del binario pensando e temendo che, il mio eschimo verde, tipica divisa da compagni poteva facilmente etichettarmi come di sinistra e mi avrebbe esposto all’attacco di ragazzi di destra che magari potevano essere in attesa dei loro treni. Ero immerso in queste paure quando effettivamente udii il vocio di persone che erano entrate in stazione. Considerai che se fuggivo mi sarei trovato in un imbuto perché il marciapiede finiva, la stessa cosa mi poteva accadere se entravo nei bagni, quindi mi conveniva entrare in uno degli uffici sperando nella comprensione degli impiegati e per questo mi stavo guardando intorno ma i passi erano ormai alle mie spalle. Mi stavo attrezzando per subire l’assalto e magari affrontare i fascisti ma una mano si posò sulla mia spalla e sentii una voce cavernosa: “Compagno!” Mi disse. “Siamo compagni anche noi!” “Mi stavo cacando sotto.” Dissi io. “Ce ne siamo accorti.” Perché tutto solo?” Spiegai la situazione, ci presentammo e nel frattempo giunse anche Gigi. Loro venivano da Isola della Scala e avrebbero preso il nostro stesso treno. Fu l’eschimo a salvarmi, lo stresso eschimo che mi avrebbe esposto all’attacco dei fascisti.

Entrammo in un bar e, bevendo due o tre bianchetti, ci fermammo a parlare fino all’ora dell’ultimo treno per Verona.

P. Centolanza

IN UNA FOTO DEL 1968