Piero cittadino del mondo…W L’ Europa

Certo l’idea di Europa di Altiero Spinelli e di quanti nel dopoguerra si sono impegnati per abbattere barriere, e favorire il dialogo e far svolgere un ruolo autorevole e di dialogo all’Unione, oggi non è quello ce ci attendevamo e con una corsa al riarmo che proprio non convince. Ma non si può buttare bacinella, bambino-a, e l’acqua torbida. C’è da rimboccarsi le maniche… e lavorare per le riforme, la pace e restituire autonomia decisionale in un nuovo ordine mondiale che stiamo subendo… Val la pena andare avanti. E l’invito ” Viva l’Europa” di Pietro Centolanza, che ha i figli all’estero, sono la conferma che si può, dopo la manifestazione a Roma promossa da Michele Serra.

UNA PIAZZA PER L’EUROPA – 15 MARZO 2025 –

“Ho due figli- dice Pietro-uno vive nel sud-est asiatico e, per motivi di lavoro, viaggia per il mondo ma quando sorvola l’Europa, io dico, ferma l’aereo e viene a trovarci; l’altro, per Erasmus, vive e lavora in Spagna, è sposato con una francese e hanno due figli, la bambina cinque anni, il maschietto tre i quali parlano e capiscono l’italiano, il francese, lo spagnolo, il catalano e, secondo il livello di scuola che frequentano, spiccicano qualche parola in inglese. L’Europa. Viva l’EUROPA”