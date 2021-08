L’eurodeputato Piernicola Pedicini, già M5S, è stato nominato vicepresidente del Movimento 24 agosto – Equità territoriale, nato su imput di Pino Aprile al Parco della Grancia, lo scorso anno nella data del nome, al termine di un incontro di alcune centinaia di meridionalisti da decenni impegnati nel recupero e diffusione di dati storici ed economici sul divario Nord-Sud. Sfiducia nei partiti e riscatto del Sud gli obiettivi che potrete meglio approfondire al seguente link: https://movimento24agosto.it/chi-siamo/ .

E’ quanto si apprende da una nota in cui lo stesso parlamentare europeo dichiara: “Ringrazio Pino Aprile per avermi scelto per questo ruolo. Anche investito di questa funzione, continuerò a battermi per il rispetto delle indicazioni europee sulla ripartizione dei finanziamenti del Recovery Fund. Una battaglia che porto avanti convintamente da tempo e che ora intendo rafforzare grazie alla collaborazione degli esperti del M24A-ET che già ha dato i primi importanti risultati, come quelli ottenuti nell’analisi del regolamento europeo sul Recovery fund che ci ha consentito di capire che il 70 per cento dei soldi del RF spetta al Mezzogiorno. È un punto fondamentale della mia battaglia politica e anche dell’agenda del Movimento e che dimostra una capacità di reazione del Sud senza precedenti”.