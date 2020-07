Per un imprenditore che vanta una lunga esperienza nel mondo agricolo sia nei campi, che nei rapporti con e dentro le Istituzioni, come il materano Piergiorgio Quarto, consigliere regionale eletto nella maggioranza di cento destra guidata dal presidente Vito Bardi, il detto rurale ”contadino, scarpa grossa, cervello fino” ci sta tutto. Visto che con decisione e un pizzico di irritazione ha preso le distanze dai giudizi negativi espressi in una nota- riportata da altre testate e della quale fa menzioni- sull’operato del presidente Bardi. Il consigliere materano ha mostrato sorpresa e anzi ha confermato fiducia e stima verso il ”governatore”. E allora e a chi giova spaccare il fronte nella maggioranza di centrodestra che sarebbe, e non da ora, alla vigilia di un rimpasto che vedrebbe proprio Quarto- professionalità competente del mondo agricolo e del settore produttivo in genere- tra i papabili a entrare nella nuova giunta, con un inevitabile riattribuzione di deleghe e rappresentanze tra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Cambiamo ? – come pubblicato in altro servizio- che presenta il conto? Senza dimenticare il possibile ingresso di un ”tecnico” dagli ambienti contigui di una parte della minoranza. Ma se Quarto, che ha già motivato il rifiuto a candidarsi a sindaco di Matera prima per la Lega e poi su richiesta dell’intera coalizione, se ritornasse sui suoi passi…toglierebbe il disturbo evitando sconquassi nella coalizione. Ma a Piergiorgio , come si dice dalle nostre parti, ”Non lo freghi…” E per alcuni sono aperte le valigie per tornare a casa.



LA NOTA DI QUARTO

“Non condivido assolutamente nulla di quanto dichiarato dal cosiddetto coordinamento regionale di Basilicata Positiva, pur essendo la nota corredata in maniera del tutto ingiustificata da una mia foto”. Lo afferma il consigliere regionale di Basilicata positiva Piergiorgio Quarto che aggiunge: “Il coordinamento in questione, ritengo costituito dai candidati della lista ‘Basilicata Positiva’, nella circoscrizione di Potenza, esprime giudizi severi e a mio parere non rispondenti al vero sull’attuale politica della Giunta regionale e in particolare del governatore Bardi”. “Offensivo infatti – dice – dichiarare che il governo regionale naviga a vista e che ha perso completamente la dignità. Personalmente sono lontano mille miglia dall’accettare questi giudizi, gli stessi non corrispondono affatto al mio pensiero. Riesce difficile a mio parere capire il motivo di posizioni così affrettate e approssimative. Importante evidenziare inoltre che il risultato elettorale conseguito all’ultima tornata regionale da questo Coordinamento (parlo sempre della circoscrizione di Potenza) è praticamente fallimentare, insignificante, non degno di rilievo, rispetto ai consensi riportati dalla lista Basilicata Positiva in Provincia di Matera”. “Accusare poi la mia persona – continua – di non aver mai manifestato discontinuità con il passato e con il vecchio sistema, mostrandosi inadatto ad essere identificato come un possibile rappresentante per il movimento in questione costituisce un’opinione eccessiva, fuorviante. Ho conosciuto personalmente questi soggetti e l’associazione che li identifica in un periodo datato successivo, lontano dalle votazioni, insomma quando la mia elezione a consigliere regionale era stata decretata da mesi. Parlare poi di Bardi come persona che ha ignorato tutti gli impegni presi con i lucani appare il risultato di una presa di posizione che non può corrispondere affatto al vero, essendo la stessa, l’opinione di un numero ristrettissimo di persone, parliamo di una sparuta e intangibile minoranza a livello di valenza politica”. “Parlare di un governo regionale che finisce col gestire risorse pubbliche a discapito dello sviluppo della regione e della collettività – aggiunge Quarto – rappresenta una posizione estrema, soggettiva che non trova riscontri obiettivi nella collettività e in chi continua a sostenere con forza, vale a dire la stragrande maggioranza dei lucani la voglia di cambiamento rispetto alle politiche regionali precedenti. Tutti hanno diritto, democraticamente parlando, di esprimere la propria opinione, è importante che la stessa sia corredata da fatti e principi meritevoli di attenzione e credibilità”. “La mia – conclude Quarto – è di portare avanti con forza è convinzione il progetto del centro-destra lucano che avvalendosi della guida del Presidente Bardi si propone di prendere le distanze dal qualunquismo e disfattismo delle politiche pregresse. Dispiace il dover constatare che ancor oggi qualcuno rimane legato ad un’idea politica di pressapochismo e vantaggio di parte, così facendo non si cresce, ma si torna purtroppo, paurosamente indietro ai retaggi e vincoli del passato”.