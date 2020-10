Una sensibilità diversa, insieme a capacità e competenze riconosciute posso contribuire a rilanciare temi e attenzioni su progetti che riguardano Matera e la Basilicata. A dirlo, con la designazione di quattro donne nella giunta che affiancherà il sindaco Domenico Bennardi, la presidente del Zonta Club Matera Lucia Pangaro. Un sodalizio che con iniziative e proposte ha contributo a stimolare il dibattito culturale e sociale nella Città dei Sassi e nella regione. Dalla presidente pieno sostegno alle assessore e gli auguri di buon lavoro.

ZONTA INTERNATIONAL CLUB DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Lo Zonta International Club di Matera, formula alla neo giunta comunale i suoi più fervidi auguri ed esprime la sua più viva soddisfazione in termini di empowerment. Su 9 componenti, infatti, ben 4 sono donne. La soddisfazione e la fiducia piena vengono, inoltre, manifestate alla luce della considerazione che i curricula delle 4 assessore parlano di competenza e professionalità mirata al ruolo. Un ruolo che sarà nodale per i prossimi anni, proprio nella città che è stata capitale europea della Cultura e che, pur tuttavia, meritava di più. Alla nuova giunta, quindi, il compito di rilanciare per l’ennesima volta un riscatto tutto materano e lucano. In quest’ottica, la nostra compagine è a completa disposizione di tutti quei dipartimenti che vorranno fare della cultura, della valorizzazione e della crescita della donna le loro mission.

Ancora auguri al nuovo sindaco ed alla sua giunta.

La Presidente

Prof.ssa Lucia Pangaro