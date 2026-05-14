Picerno ( Fi): Comune Potenza chiarisca sul futuro dell’ex asilo ‘’De Gasperi’’

Il segretario cittadino di Forza Italia di Potenza,Fernando Picerno, e la consigliera Antonella Vaccaro non mollano sulla vicenda dell’ex asilo ‘’ De Gasperi’’ per il quale il partito ha raccolto le firme e , dopo i ‘’chiarimenti’’ del consigliere Iudicibello (Basilicata casa comune) https://giornalemio.it/politica/scuola-de-gasperi-inagibile-iudicellobcc-ricorda-come-stanno-le-cose/ chiede all’Amministrazione comunale di fare chiarezza sull’argomento e di tener conto delle esigenze dei cittadini. La storia continua. A questo punto non sarebbe male che l’argomento venga affrontato nelle sedi opportune, per le eventuali decisioni del caso.



COMUNICATO STAMPA

SCUOLA DE GASPERI, IL SEGRETARIO CITTADINO DI FORZA ITALIA PICERNO:

“LA NOSTRA MOBILITAZIONE SVEGLIA LA POLITICA. L’AMMINISTRAZIONE CHIARISCA IL FUTURO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”

Potenza, 14/05/2026 – La mobilitazione per la salvaguardia del plesso scolastico “Alcide De Gasperi” non accenna a fermarsi. Il Segretario cittadino di Forza Italia Fernando Picerno e la consigliera comunale Antonella Vaccaro intervengono con determinazione sull’andamento della raccolta firme, sottolineando come l’iniziativa stia portando il tema al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

“La raccolta firme sta dimostrando che quando si toccano i servizi essenziali, la comunità risponde con forza,” dichiara Picerno. “Grazie a questa mobilitazione, siamo riusciti in un primo obiettivo fondamentale: scuotere l’intera politica cittadina e sensibilizzare l’opinione pubblica. La grande attenzione che stiamo ricevendo ci conferma che siamo sulla strada giusta. La nostra azione non si ferma qui: continueremo a raccogliere adesioni per dare voce a chi non vuole veder morire il proprio quartiere.”

Il Segretario Picerno, con spirito costruttivo ma fermo, intende rivolgere una domanda diretta all’Amministrazione comunale di Potenza, chiedendo impegni precisi sulla destinazione d’uso della struttura:

“Senza voler alimentare polemiche, ma con la schiettezza che il mio ruolo richiede, interrogo l’Amministrazione: esiste la reale volontà di far tornare la scuola dell’infanzia nel plesso De Gasperi, preservando tutto il lavoro e l’eccellenza che sono stati costruiti negli anni? Oppure si sta pensando a destinare la struttura ad altre attività?”



Interviene anche la consigliera comunale Antonella Vaccaro:

“La vicenda della De Gasperi non può essere affrontata come una semplice questione amministrativa. Qui si parla di famiglie, bambini, identità di quartiere e diritto all’istruzione. Per questo riteniamo doveroso che l’Amministrazione faccia piena chiarezza sulle proprie intenzioni e sul futuro della struttura.”

“La forte partecipazione che stiamo registrando dimostra che i cittadini non vogliono assistere passivamente alla perdita di un presidio educativo e sociale così importante. Una scuola chiusa per un’emergenza non può trasformarsi, nel silenzio generale, in una chiusura definitiva.”

Per il Segretario azzurro, la priorità deve essere la continuità educativa:

“Non possiamo permettere che un patrimonio di identità e servizi venga disperso. Se ci sono piani diversi, la città ha il diritto di conoscerli. Noi chiediamo che la De Gasperi torni a essere il cuore dell’istruzione dell’infanzia per questa zona di Potenza e di tutta la città, senza perdere quel legame storico con le famiglie che l’ha resa un punto di riferimento.”

Forza Italia Potenza, attraverso la sua Segreteria cittadina, ribadisce che resterà in prima linea per monitorare ogni passaggio amministrativo.

“La politica deve ascoltare i cittadini prima di prendere decisioni irrevocabili. Noi siamo e saremo il sindacato delle famiglie potentine,” conclude Picerno.