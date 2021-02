Bella la illuminazione ”bassa” di via Marconi intorno alle aiuole che precedono la quinta della Chiesa di Maria Santissima dell’Annunziata e la urbanizzazione intensa, contorta se vogliamo, che dal rione Piccianello porta a via Nazionale e al contiguo quartiere ”arioso” per la pianificazione anni Cinquanta del rione Spine Bianche. E se quell’elemento di arredo fosse esteso anche al resto del quartiere, non contemplato dall’intervento parziale del Bando Periferie, avremmo il segno che si puo’ fare di più aldilà di meriti, tempi, volontà e recriminazioni. Ne abbiamo parlato in altri contesti e a Piccianello, quartiere laboratorio, e delle tante incompiute, un piano di recupero e di riqualificazione ci starebbe bene. Ma finora si è proceduto a sprazzi o per spot. E gli interventi su Piccianello sono davvero emblematici, analizzando i piani triennali dell’ultimo ventennio siamo sempre alle cose fatte a spezzoni e rinviate a quando ce ne sarà l’occasione. Quest’anno toccherà al completamento della fabbrica del carro trionfale. Bene. Ma serve un intervento organico che, con gradualità, sani quanto resta da fare in diversi settori. Per Antonio Serravezza – che pone una serie di interrogativi sulle responsabilità di chi governa- dove ognuno si prende i meriti se porta a termine un opera ereditata, salvo a dare la colpa al governo precedente se le cose non sono state fatte o sono rimaste a metà. E allora, considerazioni e ironie a parte, contano i fatti e la buona amministrazione, con i tempi che ci vorranno. Mettendo mano a funzioni, arredo urbano e rete di pubblica illuminazione. Effettivamente, vecchio problema, in alcune zone della città siamo al chiaro scuro e con gli organi illuminanti opacizzati o coperti di deiezioni di volatili o da fogliame. Avere tutto e subito non è possibile. Ma occorre programmare e magari, visto che le risorse professionali sono limitate, ricorrere anche ad altre forme di gestione. Project financing? E perchè no? L’importante è essere in grado di monitorare.

LA NOTA DI SERRAVEZZA

Perché ogni volta che sale un governo nuovo è sempre colpa del governo precedente o ne acquisisce i meriti?

Perché gli effetti dell’azione di governo difficilmente si vedono nel breve periodo. Ci vuole tempo perché un provvedimento approvato entri effettivamente in vigore, e metta in moto una serie di meccanismi che lo rendano efficace. Quando arriva un nuovo governo solitamente si prende tutti i meriti delle cose buone che ha fatto il governo precedente, mentre dá la colpa a chi c’era prima di ció che non va. Questo è il piú grosso problema della democrazia, il popolo spesso non ha gli strumenti per giudicare l’azione di governo perché non è in grado di vederne gli effetti. Questo fatto viene sfruttato spesso dai politici per fare operazioni in cui si dá qualcosa subito ai cittadini, ma con dei costi economici o sociali che vengono proiettati nel futuro e ricadono sui governi futuri.

Esclusa la buona dose di “pàràcùlìsmo” la motivazione è più tecnica di quello che si crede.

Quando A fa campagna elettorale contro B che è al governo prende tutti i difetti di B e ne fa un programma per vincere le elezioni.

Quando A governa smantella tutto ciò che B ha fatto; qualche problema magari lo risolve ma facendo in questo modo crea nuovi problemi che B non avrebbe mai avuto.

B in campagna elettorale critica A per aver tolto le cose fatte da lui e il ciclo continua all’infinito.



Due giorni fa, terminati i lavori di riqualificazione nel rione Piccianello, si è accesa la nuova illuminazione a led nella piazza di fronte alla chiesa e subito il nostro nuovo Sindaco ha pubblicato un post su internet prendendosi tutti i meriti dei lavori eseguiti. Non va bene! I lavori di riqualificazione sono stati appaltati e iniziati con la vecchia giunta De Ruggieri e sono terminati in questi giorni.

Comunque aspettiamo e vediamo cosa saprà fare il nuovo governo cittadino a proposito di illuminazione. Tutte le città italiane stanno rinnovando il sistema di illuminazione di piazze e strade con nuove ed economiche strutture a led che danno più luce e contribuiscono a far risparmiare sul conto dell’energia elettrica. Il centro della città è ancora illuminata con vecchi e obsoleti lampioni a palla ormai diventati neri e poco funzionanti (alcune strade sembrano i lumini del cimitero). Sindaco, oltre al verde la città ha bisogno di luce la notte, facciamola brillare!