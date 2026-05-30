Piazze senza verde? Non è diritto ad abitare. SI e Avs Grottaglie critici

Quando si progetta a tavolino senza chiedersi cosa e come debbano muoversi, fare le persone di ogni fasce di età, provenienza, significa ignorare buon senso e tutta quella filiere di belle parole che declinano sostenibilità, inclusione,qualità della vita e via elencando. E su questo tema iscritti e simpatizzanti di Grottaglie (Taranto) hanno puntato il dito contro quanti dovrebbero avere a cuore presente e futuro della ”Città della ceramica” nel corso di un incontro sul tema ”Casa e urbanistica”. L’occasione ha coinciso con la inaugurazione della nuova sede del partito che, a giudicare dalla foto, ci sé sembrata simile a una ”casa del popolo” del Pci emiliano romagnolo d’un tempo. E se lo spirito è anche quello aggregazione e confronto su temi di interesse pubblico favorirà la partecipazione. Buon lavoro!



COMUNICATO STAMPA

Inaugurata in via Messapia n°42

la nuova sede di Sinistra Italiana-AVS di Grottaglie

tema della serata “Casa e Urbanistica”

con l’assessora regionale Marina Leuzzi

È stata inaugurata giovedì 27 maggio la nuova sede di Sinistra Italiana – AVS “Pier Paolo Pasolini” di Grottaglie (TA). Ad ospitare le attività del circolo sarà la “Bottega Mastro” in via Messapia n°42. Tema della serata “L’abitare ora e la nuova urbanistica”. Al dibattito, aperto anche al pubblico, sono intervenuti il segretario cittadino di SI-AVS Enzo Lacorte, il segretario provinciale del partito Maurizio Baccaro, l’architetto Giovanni D’Amuri e l’assessora regionale a Urbanistica e casa Marina Leuzzi.

Un momento di confronto dal vivo tra politica, amministratori, tecnici del settore e cittadini, che ha offerto molti spunti di riflessione per la realizzazione di un’urbanistica a misura di persona e che rispetti l’ambiente. Parlando del nostro territorio, sono stati messi al centro temi che toccano la vita di tutti ogni giorno: lo spazio pubblico, le case, i parchi, la viabilità e la mobilità. È stata condivisa l’urgenza di tutelare i pedoni, di fermare il tragico e assurdo fenomeno dell'”albericidio” e di ripensare le nostre piazze, oggi troppo spesso trasformate in isole di calore invivibili.



Numerosi gli interventi dal pubblico e dei relatori, conclusi dalle parole pragmatiche dell’assessora Leuzzi, la quale ha sottolineato un concetto fondamentale: “Il verde pubblico non è un semplice ornamento, ma un vero e proprio diritto dell’abitare e una priorità di salute pubblica. Realizzare una piazza senza verde, senza ombra, diventa un inutile esercizio di stile”.

L’assessora ha delineato un percorso chiaro, annunciando la creazione di linee guida regionali per garantire la qualità (e non solo la quantità) degli standard urbanistici; l’avvio di incontri partecipativi per un’urbanistica inclusiva, capace di ascoltare le fragilità di tutti; una progettazione che metta al centro i cittadini fragili, a cominciare dai bambini, perché, come ha giustamente ricordato, “le città devono essere pensate per chi ci vive ogni giorno, e non per le riviste di architettura”.

Il sentire comune al termine dell’incontro è stato quello di una comunità che ha trovato un luogo in cui potersi confrontare liberamente sui temi essenziali della vita dei cittadini, mettersi a disposizione soprattutto dei più deboli ed avere una visione di città, di Paese e di Mondo. Non un luogo in cui la politica diventa fine per gli interessi di pochi.

Ed è questo ciò che vuole essere questo nuovo contenitore politico-culturale intitolato non a caso a Pier Paolo Pasolini, il quale era schierato con gi ultimi. Una scelta imprescindibile per il circolo di SI-AVS di Grottaglie, che fa dell’inclusività il suo principio guida.

Grottaglie, 28 maggio 2026

L’ufficio comunicazione

SI-AVS Grottaglie