Piazza Pascoli (silenziosa e deserta) tirata a lucido per il G7

Ci hanno pensato uomini e mezzi della Cosp Tecno Service che a Matera si occupano, per conto dell’Amministrazione comunale del servizio di raccolta e di igiene urbana, a tirare a lucido la pavimentazione e gli elementi di arredo di via Ridola e Piazza Pascoli ( e dintorni) per l’apertura del G7 sulle pari opportunità, che ha tenuto la prima seduta dei lavori a Palazzo Lanfranchi. Un bel colpo d’occhio, nonostante la pioggia,per quella parte del centro storico per motivi di sicurezza deserta e con le attività commerciali chiuse, fatta eccezione per la farmacia e la tabaccheria.



Peccato, se confrontato con il G20, con la gente che aveva potuto salutare il ”gotha” della politica e dell’economia mondiale. Ma le regole sono queste e amen…Un po’di colore lo hanno dato le strette di mano le ministre del G7, giunte in Maserati, ricevute dal ministro per la famiglia e le pari opportunità Maria Eugenia Roccella per i lavori di apertura del vertice.

Poi la foto ricordo dal punto panoramico di piazza Pascoli, in controluce, e lo scatto è venuto in ombra a tutti. Ma il cerimoniale è quello. Si va avanti. Meglio lo scatto che abbiamo fatto con alcuni colleghi.



E lasciando la zona interdetta al pubblico, si accede solo con i pass, abbiamo apprezzato la presenza di turisti e una via del Corso e una piazza Vittorio Veneto meglio fruibile.

GLI INTERVENTI DI PULIZIA DELLA PIAZZA





SICUREZZA DAL CIELO E IN TERRA