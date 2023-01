Piano sanitario regionale? Dopo 4 anni, la montagna ha partorito il topolino.

“Dopo 4 anni di travaglio, la montagna ha partorito il topolino.” E’ il giudizio tranchant degli ex consiglieri regionali di maggioranza Massimo ZULLINO, Giovanni VIZZIELLO, ora costituitisi nel nuovo gruppo “Basilicata oltre” in merito a “L’incontro odierno convocato per la presentazione del nuovo piano sanitario regionale” che a loro dire “si è rivelato essere soltanto una restituzione di dati tra l’altro non supportati da alcuna analisi di contesto territoriale ed epidemiologico. Non è possibile immaginare una nuova organizzazione del servizio sanitario regionale senza i dovuti approfondimenti rispetto alle specificità della Regione Basilicata sia sotto il profilo territoriale che sotto quello dei bisogni specifici di salute dei nostri cittadini. Il nostro ruolo di politici non è quello dei meri ratificatori di piani preconfezionati; rivendichiamo con forza il nostro ruolo di partecipatori attivi nella definizione di nuovi programmi organizzativi e di sviluppo per la nostra Regione in quanto rappresentanti del popolo.”

“Se a qualcuno non fosse chiaro, -puntualizzano Zullino e Vizziello- la Regione Basilicata ha in sé un’ottima classe dirigente capace di proposte sicuramente più calzanti rispetto alle necessità della nostra comunità. A tal proposito si riporta quanto, in maniera denigratoria, è stato affermato rispetto all’appropriatezza prescrittiva effettuata dai nostri medici, ed ancora, il dubbio posto rispetto al livello di competenza tecnica dell’auditorio dell’incontro di domani. Non accettiamo questo atteggiamento autoritario che, dopo aver esautorato l’aula consiliare, snobba anche le competenze tecniche degli operatori del settore sanitario regionale. Chiediamo al Presidente Bardi, per il futuro, di risparmiarci ulteriori scenette da teatro napoletano.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.