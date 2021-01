Ci ha scritto Nicola Locuratolo, con una lunga esperienza nel settore dei trasporti e della mobilità, che avrebbe voluto contribuire al dibattito sul Piano urbano della mobilità sostenibile, intervenendo nella diretta social del 7 gennaio scorso con il progettista del Pums e gli amministratori comunali. Ma non ci sono stati né tempo e né possibilità, perché i lavori sono proseguiti a porte chiuse in commissione. Locuratolo perplesso e confronto rimasto a metà in attesa di riscontri o che l’Amministrazione comunale trovi altra modalità, concreta, di favorire il confronto e l’apporto dei cittadini sul tema della mobilità. E ritorniamo a un vecchio problema di impostazione della comunicazione e del coinvolgimento dei cittadini che non può avvenire solo ed esclusivamente sui social, pur con i limiti di distanziamento fisico imposti dall’epidemia da covid 19, ma con altre opportunità. Ci sono spazi come l’aula consiliare, l’auditorium che possono consentire un minimo di presenza ‘’ e in sicurezza’’ della gente con la doppia modalità a ‘’distanza’’ con diretta web e in aula, così come avviene per i consigli comunali. Matera e lo ripetiamo fino alla noia è solo in parte avvezza e coinvolgibile con modalità ‘’2.0” per il resto partecipa con modalità zero.zero ‘’ 0.0’’. Serve realismo, altrimenti il rapporto e le incomprensioni tra cittadini e Amministrazione comunale aumenteranno. Quanto all’incontro con il progettista, come riportato dalle osservazioni dei cittadini fatte pervenire per iscritto e per posta elettronica dai cittadini, occorre partire dalle priorità e dalle risorse disponibili per attivarle. Si puo’ sbloccare il punto di scambio gomma ferro, bus treno della stazione Fal dotata di parcheggio di Serra Rifusa, aumentando la frequenza delle corse, introdurre sensi unici riservati a bus, mezzi elettrici e di soccorso in centro per decongestionare quella zona nevralgica della città? L’assessore alla mobilità Raffaele Tantone e l’Amministrazione comunale possono lavorarci, ma senza dimenticare la città che, con i cittadini, è un soggetto reale e non virtuale.



LA NOTA DI LOCURATOLO

Ringrazio in primo luogo il Sindaco ed il suo staff per questa iniziativa sperimentale di “commissione aperta è davvero intrigante ” come lui stesso ha dichiarato.

Ringrazio l’assessore Tantone per la sua introduzione che ha ricordato i notevoli apporti delle osservazioni (???)

Ma, dopo questi ringraziamenti, l’ Ing. Stefano Ciurnelli ha iniziato il suo “sentito” intervento delucidativo, ma purtroppo, ha enunciato per sommi capi tutti i punti salienti della sua relazione che è durata per una “lunga” cinquantina di minuti. Alla fine, mentre ci apprestavamo a sentire un qualche intervento delucidativo sulle proposte e osservazioni avanzate dai cittadini associati e singoli, il Presidente della commissione Lucianna Stigliani ha congedato tutti con un sentito “la commissione parla a porte chiuse ” e chi si è visto, si è visto! Il tutto in meno di un’ora. Eppure si leggeva, nella presentazione alla stampa, della sperimentazione che la stessa vuole sperimentare nuove modalità di partecipazione e coinvolgimento tant’è che si sollecitavano i cittadini a far pervenire le osservazioni entro il 4 Gennaio, “così da permettere ai relatori di dare risposte più esaurienti”, così si legge, ma così non si è fatto e, nemmeno, detto una sola parola .

Se si comincia così, non credo che andremo tanto lontani dall’ormai consueto…andazzo!