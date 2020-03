La ventata di ottimismo e di buonismo che accompagnerà forse dopo Pasqua ( il 1 maggio festa del lavoro, oggi bloccato) per una ripresa che ha bisogno di una valanga di quattrini e dello sforzo di tutti, e con lo stesso spirito del Piano Marshall del secolo scorso, cozza contro l’assenza degli Stati Uniti impegnati in una sotterranea guerra commerciale con la rampante Repubblica Popolare cinese e con lo zoccolo duro del gotha economico finanziario a trazione tedesca dell’Unione europea. Rocco Tauro, che ai colori nazionali del BelPaese ci tiene, come tanti, auspica e chiede che quel vento dell’immediato dopoguerra (appunto il piano Marshall di interventi internazionali promosso dagli Stati Uniti d’America) possa spirare forte anche per spazzare la crisi creata dall’epidemia da covid 19. La situazione è un’altra ed è comprensibile il gesto plateale del parlamentare di FDI, Fabrizio Rampelli, che ha riposto la bandiera dell’Unione europea nel cassetto per riprenderla a momenti migliori. Del resto sul piano politico l’Unione non c’è dopo lo svolto autoritario del presidente ungherese Orban che ha i pieni poteri e a tempo illimitato, sopprimendo la democrazia parlamentare. Per cui l’Italia, con un debito pubblico che non consente di fare grandi cosi, deve fare da sé e contare su quei Paesi che le hanno mostrato un minimo di solidarietà. Sarà pure interessata e presenteranno il conto. Ma gli States non ci considerano più come baluardo contro il Patto di Varsavia e la Germania (non dimentichiamo l’opportunismo della Francia, che ci pugnala al momento giusto vedi guerra in Libia, Iraq e via elencando) pensa a sé e non all’Europa.

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Loro sedi

DOPO IL VIRUS LA RIPRESA !

La tragedia virus passerà, più con l’aiuto del Signore, però che non dei nostri limitati ed evanescenti interventi legislativi.

E grazie all’eroismo, sino alla morte, degli operatori sanitari, medici, infermieri, personale ospedaliero.

Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Protezione Civile. Tutti quelli che lavorano, mentre gran parte della popolazione è chiusa in casa.

Il trend della tragedia sanitaria è in discesa, per nostra fortuna.

Infatti, da una settimana il dato parla di una progressiva riduzione dei contagiati giornalieri che fa ben sperare .

Con l’accortezza e l’atteggiamento responsabile sino ad ora tenuto e da mantenere, il loro numero dovrebbe ancor di più ridursi, sino ad azzerarsi del tutto.

Anche se ci vorrà tempo, tanto tempo, per parlare di normalità.

Forse mesi, un anno.

E però dopo la fase acuta bisognerà, con gradualità e con tutti i limiti del caso, far ripartire il mondo del lavoro e della produzione italiana.

Perché dobbiamo pur produrre per pagare i lavoratori, e sostenerci. E sarà un sforzo immane.

Per mettere, nel secolo scorso, a terra le nazioni ci sono volute due guerre mondiali, alcuni anni di tragedie e milioni di morti.

Oggi invece Il pianeta della globalizzazione, che doveva portare ricchezze e salute per tutti, come il sole dell’avvenire, è crollato miseramente con sole alcune settimane di fermo.

Con la rabbia, pure, di vedere aperte le borse mondiali in piena emergenza sanitaria, che hanno dimezzato la capitalizzazione ed il valore delle nostre più prestigiose aziende. Oggi facilmente scalabili con pochi spiccioli.

Facendo appello a tutti. A tutte le maestranze per cominciare.

Sia quelli in servizio che quelli attualmente in quiescenza.

Si proprio i lavoratori che hanno smesso di lavorare, da poco o da molto, ma che sono ancora in condizioni psicofisiche buone potrebbero dare tanto alla causa della ripresa economica nazionale.

Che deve essere vista come un vero e proprio piano Marshall, ma italiano e patriottico questa volta.

Considerato che non possiamo nulla aspettarci da quelli che una volta vivevano nei capanni, e che nel mondo civilizzato vi era l‘impero romano.



Con una certo tipo di Europa, con la quale, noi italiani, dopo la tregenda faremo i conti.

Ha fatto bene, per intanto, il vice presidente della camera, Fabio Rampelli, a piegare con rispetto, ma a piegare, la bandiera europea dicendo , che se ne riparlerà dopo issarla nuovamente, forse…

Dunque da soli con le nostre forze. Tutti insieme.

Con un Decreto Legge immediato che possa permettere a tutti, su base volontaria e per un periodo limitato dai 12 ai 18 mesi, di tornare nelle loro vecchie aziende, opifici, laboratori oppure in altri luoghi di lavoro.

Perché la nazione che produce avrà anche problemi di carenza di mano d’opera, quella comune, per intanto. Visto che inevitabilmente non tutti potranno entrare in Italia, come fino ad un mese fa.

Quella specialista ancora di più.

Ci aspettano mesi e anni di duro lavoro.

Non è un slogan. Ma è un concetto. Al quale non vi sono alternative.



30/03/2020